Почему автогражданка обязательна для автовладельцев и какой штраф за ее отсутствие

Договор страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, известный как автогражданка или ОСАГО, предусмотрен украинскими законами для каждого владельца транспортного средства. За его отсутствие предусмотрена административная ответственность. Об этом рассказали в МСТБУ.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку" до европейского уровня

Штрафы за отсутствие полиса

В 2025 году штраф за управление без действующей автогражданки составляет 425 гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, сумма удваивается до 850 гривен. Водитель также может быть привлечен к дополнительной ответственности в случае совершения ДТП.

Возмещение убытков при ДТП

Если виновник аварии не имеет действующего полиса ОСАГО, он должен компенсировать материальный ущерб и вред здоровью пострадавших за свой счет. Если же отказ от компенсации приведет к выплатам со стороны МТСБУ, контора инициирует регрессный иск и будет пытаться взыскать всю сумму убытков, через суд.

Наличие автогражданки предоставляет водителю определенные возможности:

возможность получить компенсацию из Фонда защиты потерпевших МТСБУ, если виновник ДТП не застрахован

возможность оформления ДТП по Европротоколу без вызова полиции (при условии наличия полисов у обоих водителей)

возможность воспользоваться системой прямого урегулирования, когда убытки возмещает страховая компания потерпевшей стороны

Автогражданка выполняет роль финансового барьера, защищающего водителей от больших, а иногда и критических расходов. Ее стоимость в этом году очень сильно выросла из-за принятого украинскими властями закона. При этом страховые компании собирают с водителей в четыре раза больше средств, чем выплачивают.