Чому десантний Defenture GRF на війні краще, ніж звичайний пікап

Якщо цей автомобіль пройде всі тести й сподобається воякам, то Міноборони Франції може стати наступним замовником такої техніки. Перед цим (8 квітня ц.р.) Міноборони Австрії підписало контракт з Defenture на постачання партії машин GRF (Ground force) для своїх сил спецоперацій.

Окрім австрійської армії, ці машини вже мають на озброєнні Нідерланди, Німеччина та Швейцарія. Тож Франція може стати п’ятою країною, чия армія отримає транспортно-тактичні десантні машини GRF компанії Defenture з міста Тіл (Нідерланди).

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Однак експерти вже зараз заявляють, що найбільше машин такого виконання нині потребує Україна, оскільки взяті на озброєння від волонтерських рухів легкі цивільні позашляховики типу pick up лише частково відповідають завданням розвідувальних груп ГРУ чи десантно-штурмових бригад.

Є чотири версії кузова, у т.ч. медична евакуаційна, але у замовленнях частіше вписано “тактично-транспортний автомобіль для розвідки та рейдів”. Фото: Defenture

Як і у цивільних пікапах, автомобіль має повний привід 4х4. Але є один нюанс. По-перше, тут дуже високий кліренс – 34 см, майже як у військового автомобіля КрАЗ 255, у якого він всього на 2 см більший.

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По-друге, тут рідкісне 4-колісне керування, що дає малі радіуси повороту. Нічого подібного машини такої розмірної групи (довжина 5100 мм, ширина 1800 мм, висота 2205 мм при повній масі 4600 кг) не мають.

Тут відразу варто зауважити, що це не броньовик, а звичайний армійський тактичний автомобіль вантажністю 1440 кг. Лише за потреби його облаштовують модульним балістичним захистом STANAG рівень 1. Силовий потенціал двигуна становить 160 кВт/217,5 к.с. при максимальному крутному моменті 500 Нм. Коробка передач тут автоматична 8-ступенева.

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Ємність паливного бака – 115 л, експлуатаційний запас ходу – 800 км при середній витраті пального 6,9 - 7 л на 100 км пробігу. Подібного споживання не завжди досягають навіть економічні набагато легші пікапи.

Звісно, переваги цієї платформи над пікапами та деякими броньовиками подібних розмірів очевидна. По-перше, автомобіль легко долає брід глибиною 75 см, але є опційне рішення, завдяки чому йому не страшна глибина водойми навіть у 86 см.

Однак фахівцям до вподоби другий фактор привабливості – діаметр повороту. Якщо в класичному режимі при передніх рульових колесах він вкладеться у 13,5 м, то з 4-колісним керуванням йому достатньо всього 9 м. Це навіть менше, ніж дві його довжини (5,1 м + 5,1 м).

Чому досі автомобіль такого виконання не потрапив у поле зору армійських фахівців транспортного сектору наших військ, достеменно невідомо. Повз увагу GRF пройшли й волонтерські рухи. Однак є надія, що Defenture GRF все-таки в наших розвідників і десантників невдовзі з’явиться, як і ще більш інноваційний Defenture Mammoth (Мамонт), прем’єра якого запланована на виставці Eurosatory 2024 17 - 21 червня у Парижі.