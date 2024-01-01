Почему десантный Defenture GRF на войне лучше, чем обычный пикап

Если этот автомобиль пройдет все тесты и понравится военным, то Минобороны Франции может стать следующим заказчиком такой техники. Перед этим (8 апреля с.г.) Минобороны Австрии подписало контракт с Defenture на поставку партии машин GRF (Ground force) для своих сил спецопераций.

Кроме австрийской армии, эти машины уже имеют на вооружении Нидерланды, Германия и Швейцария. Поэтому Франция может стать пятой страной, чья армия получит транспортно-тактические десантные машины GRF компании Defenture из города Тил (Нидерланды).

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Однако эксперты уже сейчас заявляют, что больше всего в машинах такого исполнения сейчас нуждается Украина, поскольку взятые на вооружение от волонтерских движений легкие гражданские внедорожники типа pick up лишь частично соответствуют задачам разведывательных групп ГРУ или десантно-штурмовых бригад.

Есть четыре версии кузова, в т.ч. медицинская эвакуационная, но в заказах чаще вписано “тактико-транспортный автомобиль для разведки и рейдов”. Фото: Defenture

Как и в гражданских пикапах, автомобиль имеет полный привод 4х4. Но есть один нюанс. Во-первых, здесь очень высокий клиренс – 34 см, почти как у военного автомобиля КрАЗ 255, у которого он всего на 2 см больше.

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Во-вторых, здесь редкое 4-колесное управление, что дает малые радиусы поворота. Ничего подобного машины такой размерной группы (длина 5100 мм, ширина 1800 мм, высота 2205 мм при полной массе 4600 кг) не имеют.

Здесь сразу стоит заметить, что это не броневик, а обычный армейский тактический автомобиль грузоподъемностью 1440 кг. Только при необходимости его обустраивают модульной баллистической защитой STANAG уровень 1. Силовой потенциал двигателя составляет 160 кВт/217,5 л.с. при максимальном крутящем моменте 500 Нм. Коробка передач здесь автоматическая 8-ступенчатая.

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Емкость топливного бака – 115 л, эксплуатационный запас хода – 800 км при среднем расходе топлива 6,9 - 7 л на 100 км пробега. Подобного потребления не всегда достигают даже экономичные гораздо более легкие пикапы.

Конечно, преимущества этой платформы над пикапами и некоторыми броневиками подобных размеров очевидна. Во-первых, автомобиль легко преодолевает брод глубиной 75 см, но есть опционное решение, благодаря чему ему не страшна глубина водоема даже в 86 см.

Однако специалистам по нраву второй фактор привлекательности – диаметр поворота. Если в классическом режиме при передних рулевых колесах он уложится в 13,5 м, то с 4-колесным управлением ему достаточно всего 9 м. Это даже меньше, чем две его длины (5,1 м + 5,1 м).

Почему до сих пор автомобиль такого исполнения не попал в поле зрения армейских специалистов транспортного сектора наших войск, доподлинно неизвестно. Мимо внимания GRF прошли и волонтерские движения. Однако есть надежда, что Defenture GRF все-таки у наших разведчиков и десантников вскоре появится, как и еще более инновационный Defenture Mammoth (Мамонт), премьера которого запланирована на выставке Eurosatory 2024 17 - 21 июня в Париже.