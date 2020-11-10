Ні, не через ризик заразитись коронавірусом.

Через короновірус усі змушені користуватися масками для обличчя. Водії не виняток: якщо потрібно зупинитись та зайти в магазин чи на АЗС, потрібно одягати маску. Куди її подіти, якщо одягнув всього на кілька хвилин? Більшість вішає на салонне дзеркало заднього виду.

Однак фахівці німецької DEKRA не радять її там зберігати. "На наш погляд, на дзеркалі небезпечні навіть порівняно невеликі предмети, такі як буси, очисники повітря і т.п., – каже Петер Рюкер, керівник відділу досліджень нещасних випадків DEKRA. – А маска для обличчя збільшує небезпеку ще більше".

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Проблема не тільки в тому, що поле зору водія обмежена - особливо при поворотах, - але і в тому, що ці предмети, підвішені до внутрішнього дзеркала, ще й відволікають. "Оскільки там завжди висить якийсь предмет, водії звикають до постійних рухів в межах поля зору. В результаті вони набагато пізніше сприймають рух поза автомобілем, наприклад, коли з'являється велосипедист чи пішохід праворуч на дорозі", - говорить експерт. Це може привести до серйозних нещасних випадків, яких можна було б уникнути.

"Маски потрібні для захисту людей від вірусу. Якщо ж її неправильно використовувати, ефект може бути прямо протилежним", - резюмує німецький експерт.

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