Нет, не из-за риска заразиться коронавирусом.

Из-за короновируса все вынуждены пользоваться масками для лица. Водители не исключение: если нужно остановиться и зайти в магазин или на АЗС, нужно надевать маску. Куда ее девать, если надел всего на несколько минут? Большинство вешает на салонное зеркало заднего вида.

Однако специалисты немецкой DEKRA не советуют ее там хранить. "На наш взгляд, на зеркале опасны даже сравнительно небольшие предметы, такие как бусы, очистители воздуха и т.п., – говорит Петер Рюкер, руководитель отдела исследований несчастных случаев DEKRA. – А маска для лица увеличивает опасность еще больше".

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Проблема не только в том, что поле зрения водителя ограничено –особенно при поворотах, но и в том, что эти предметы, подвешенные ко внутреннему зеркалу, еще и отвлекают. "Поскольку там всегда висит какой-то предмет, водители привыкают к постоянным движениям в пределах поля зрения. В результате они гораздо позже воспринимают движение вне автомобиля, например, когда появляется велосипедист или пешеход справа на дороге", – говорит эксперт. Это может привести к серьезным несчастным случаям, которых можно было бы избежать.

"Маски нужны для защиты людей от вируса. Если же ее неправильно использовать, эффект может быть прямо противоположным", – резюмирует немецкий эксперт.

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