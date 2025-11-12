Чому послуги ТСЦ МВС не варто сплачувати наперед

У сервісних центрах МВС нагадують: усі платежі за адміністративні послуги необхідно здійснювати лише після консультації з адміністратором, який формує квитанцію з коректними реквізитами та сумою.

Чому не варто сплачувати наперед

Часто громадяни звертаються до сервісних центрів уже з оплаченою квитанцією, оформленою самостійно. У таких випадках платіж може бути некоректним: невірні реквізити, неправильна сума або платіж на рахунок іншого сервісного центру. Це призводить до затримки або неможливості надання послуги.

Всі офіційні платежі МВС фіксуються у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (ЄДРТЗ), що гарантує прозорість і законність розрахунків.

Як відбувається оплата

Під час звернення адміністратор сервісного центру МВС:

перевіряє подані документи;

уточнює всі необхідні дані;

формує квитанцію для оплати з актуальними реквізитами та точною сумою.

Громадяни можуть заздалегідь ознайомитися на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС з орієнтовною вартістю послуг, однак сплачувати потрібно лише після перевірки документів.

Що може вплинути на суму платежу

Кінцева вартість послуги може змінюватися через індивідуальні фактори, зокрема:

наявність пільг;

уточнення персональних даних;

різницю у вартості бланкової продукції чи номерних знаків;

особливості конкретного територіального сервісного центру.

Саме тому важливо отримувати реквізити безпосередньо у тому ТСЦ, де ви оформлюєте послугу. Квитанції, сформовані для іншого центру, не будуть дійсними.

За які послуги здійснюється оплата

Адміністративні платежі МВС передбачені, зокрема, за:

реєстрацію, перереєстрацію або зняття з обліку транспортного засобу;

видачу, обмін чи відновлення посвідчення водія;

складання теоретичного та практичного іспитів;

інші адміністративні послуги.

Оплата за квитанцією, сформованою адміністратором сервісного центру МВС, гарантує правильність внесення даних до ЄДРТЗ, виключає помилки та забезпечує надходження коштів на відповідний рахунок.