Укр
Ру

Чому послуги ТСЦ МВС не варто сплачувати наперед

Реквізити для сплати є на сайті головного сервісного центру МВС та у касах багатьох відділень банків. Проте коректну квитанцію на оплату послуг формує адміністратор сервісного центру МВС. Саме тому сплата послуги заздалегідь може бути некоректною.
Послуги ТСЦ МВС не потрібно сплачувати наперед - Auto24
Євген Гудущан
logo12 листопада, 17:30
logo0
logo0 хв

У сервісних центрах МВС нагадують: усі платежі за адміністративні послуги необхідно здійснювати лише після консультації з адміністратором, який формує квитанцію з коректними реквізитами та сумою.

Читайте також: Послуги з реєстрації транспорту знову доступні в Дії

Чому не варто сплачувати наперед

Часто громадяни звертаються до сервісних центрів уже з оплаченою квитанцією, оформленою самостійно. У таких випадках платіж може бути некоректним: невірні реквізити, неправильна сума або платіж на рахунок іншого сервісного центру. Це призводить до затримки або неможливості надання послуги.

Всі офіційні платежі МВС фіксуються у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (ЄДРТЗ), що гарантує прозорість і законність розрахунків.

Як відбувається оплата

Під час звернення адміністратор сервісного центру МВС:

  • перевіряє подані документи;
  • уточнює всі необхідні дані;
  • формує квитанцію для оплати з актуальними реквізитами та точною сумою.

Громадяни можуть заздалегідь ознайомитися на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС з орієнтовною вартістю послуг, однак сплачувати потрібно лише після перевірки документів.

Що може вплинути на суму платежу

Кінцева вартість послуги може змінюватися через індивідуальні фактори, зокрема:

  • наявність пільг;
  • уточнення персональних даних;
  • різницю у вартості бланкової продукції чи номерних знаків;
  • особливості конкретного територіального сервісного центру.

Саме тому важливо отримувати реквізити безпосередньо у тому ТСЦ, де ви оформлюєте послугу. Квитанції, сформовані для іншого центру, не будуть дійсними.

Важливо: Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати

За які послуги здійснюється оплата

Адміністративні платежі МВС передбачені, зокрема, за:

  • реєстрацію, перереєстрацію або зняття з обліку транспортного засобу;
  • видачу, обмін чи відновлення посвідчення водія;
  • складання теоретичного та практичного іспитів;
  • інші адміністративні послуги.

Оплата за квитанцією, сформованою адміністратором сервісного центру МВС, гарантує правильність внесення даних до ЄДРТЗ, виключає помилки та забезпечує надходження коштів на відповідний рахунок.

#Автомобілісту #Поради