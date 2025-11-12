Чому послуги ТСЦ МВС не варто сплачувати наперед

У сервісних центрах МВС нагадують: усі платежі за адміністративні послуги необхідно здійснювати лише після консультації з адміністратором, який формує квитанцію з коректними реквізитами та сумою.
Читайте також: Послуги з реєстрації транспорту знову доступні в Дії
Чому не варто сплачувати наперед
Часто громадяни звертаються до сервісних центрів уже з оплаченою квитанцією, оформленою самостійно. У таких випадках платіж може бути некоректним: невірні реквізити, неправильна сума або платіж на рахунок іншого сервісного центру. Це призводить до затримки або неможливості надання послуги.
Всі офіційні платежі МВС фіксуються у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (ЄДРТЗ), що гарантує прозорість і законність розрахунків.
Як відбувається оплата
Під час звернення адміністратор сервісного центру МВС:
- перевіряє подані документи;
- уточнює всі необхідні дані;
- формує квитанцію для оплати з актуальними реквізитами та точною сумою.
Громадяни можуть заздалегідь ознайомитися на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС з орієнтовною вартістю послуг, однак сплачувати потрібно лише після перевірки документів.
Що може вплинути на суму платежу
Кінцева вартість послуги може змінюватися через індивідуальні фактори, зокрема:
- наявність пільг;
- уточнення персональних даних;
- різницю у вартості бланкової продукції чи номерних знаків;
- особливості конкретного територіального сервісного центру.
Саме тому важливо отримувати реквізити безпосередньо у тому ТСЦ, де ви оформлюєте послугу. Квитанції, сформовані для іншого центру, не будуть дійсними.
Важливо: Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати
За які послуги здійснюється оплата
Адміністративні платежі МВС передбачені, зокрема, за:
- реєстрацію, перереєстрацію або зняття з обліку транспортного засобу;
- видачу, обмін чи відновлення посвідчення водія;
- складання теоретичного та практичного іспитів;
- інші адміністративні послуги.
Оплата за квитанцією, сформованою адміністратором сервісного центру МВС, гарантує правильність внесення даних до ЄДРТЗ, виключає помилки та забезпечує надходження коштів на відповідний рахунок.