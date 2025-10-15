Укр
Послуги з реєстрації транспорту знову доступні в Дії

Перереєстрація авто через Дію знову стала доступною.
Євген Гудущан
15 жовтня, 15:30
Після короткої перерви дві популярні водійські послуги знову доступні в застосунку Дія. Йдеться про перереєстрацію автомобіля та зміну техпаспорта.

Причиною тимчасового “піт-стопу” стали оновлені тарифи на бланки документів, через що сервісним центрам МВС потрібно було адаптувати систему.

Наразі всі технічні зміни вже впроваджено, і послуги знову працюють у звичному режимі.

Тож водії можуть замовляти перереєстрацію авто або заміну техпаспорта онлайн — без черг, незручностей і довгих очікувань, які виникають під час візитів до сервісного центру.

Нагадаємо, що з 13 жовтня частина автомобільних послуг у застосунку Дія була тимчасово недоступна. Мова йшла про заміни техпаспорта та купівлю чи продаж авто. Головний сервісний центр МВС впроваджував нові тарифи на бланки, що вплинуло на вартість цих операцій.

