Услуги по регистрации транспорта снова доступны в Дії

После короткого перерыва две популярные водительские услуги снова доступны в приложении Дія. Речь идет о перерегистрации автомобиля и смене техпаспорта.

Причиной временного “пит-стопа” стали обновленные тарифы на бланки документов, из-за чего сервисным центрам МВД нужно было адаптировать систему.

Сейчас все технические изменения уже внедрены, и услуги снова работают в обычном режиме.

Поэтому водители могут заказывать перерегистрацию авто или замену техпаспорта онлайн - без очередей, неудобств и долгих ожиданий, которые возникают во время визитов в сервисный центр.

Напомним, что с 13 октября часть автомобильных услуг в приложении Дія была временно недоступна. Речь шла о замене техпаспорта и покупку или продажу авто. Главный сервисный центр МВД внедрял новые тарифы на бланки, что повлияло на стоимость этих операций.