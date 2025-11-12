Почему услуги ТСЦ МВД не стоит оплачивать заранее

В сервисных центрах МВД напоминают: все платежи за административные услуги необходимо осуществлять только после консультации с администратором, который формирует квитанцию с корректными реквизитами и суммой.

Почему не стоит платить заранее

Часто граждане обращаются в сервисные центры уже с оплаченной квитанцией, оформленной самостоятельно. В таких случаях платеж может быть некорректным: неверные реквизиты, неправильная сумма или платеж на счет другого сервисного центра. Это приводит к задержке или невозможности предоставления услуги.

Все официальные платежи МВД фиксируются в Едином государственном реестре транспортных средств (ЕГРТС), что гарантирует прозрачность и законность расчетов.

Как происходит оплата

Во время обращения администратор сервисного центра МВД:

проверяет поданные документы;

уточняет все необходимые данные;

формирует квитанцию для оплаты с актуальными реквизитами и точной суммой.

Граждане могут заранее ознакомиться на официальном сайте Главного сервисного центра МВД с ориентировочной стоимостью услуг, однако платить нужно только после проверки документов.

Что может повлиять на сумму платежа

Конечная стоимость услуги может меняться из-за индивидуальных факторов, в частности:

наличие льгот;

уточнения персональных данных;

разницы в стоимости бланковой продукции или номерных знаков;

особенности конкретного территориального сервисного центра.

Именно поэтому важно получать реквизиты непосредственно в том ТСЦ, где вы оформляете услугу. Квитанции, сформированы для другого центра, не будут действительными.

За какие услуги осуществляется оплата

Административные платежи МВД предусмотрены, в частности, за:

регистрацию, перерегистрацию или снятие с учета транспортного средства;

выдачу, обмен или восстановление водительского удостоверения;

сдачу теоретического и практического экзаменов;

другие административные услуги.

Оплата по квитанции, сформированной администратором сервисного центра МВД, гарантирует правильность внесения данных в ЕГРТО, исключает ошибки и обеспечивает поступление средств на соответствующий счет.