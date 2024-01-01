Чому ціни на LPG продовжать зростати: думка експерта

Підписане Зеленським підвищення акцизу на газ в Україні співпало з напругою на ринках Європи, через що роздрібні ціни на АЗС продовжують зростати на відміну від бензину й дизпального, які більш стабільні.

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Деякі експерти припускають, що до кінця року вартість імпортного LPG може знизитись, що відповідно вплине і на роздріб. Про це у статті «Проти течії: чому LPG не дешевшає слідом за нафтою» для «Бізнес.Цензора» пише експерт Консалтингової групи «А-95» Іван Марченков.

«Підвищення акцизу на газ в Україні припало на період, коли ціни у закордонних постачальників перебувають на максимальних для цього року значеннях. Це ще більше штовхає ціни на АЗС угору», — пише він.

Проте, на його переконання, ситуація зміниться. Так, до кінця року Польща планує перебудувати логістику постачань LPG на власний ринок. Коли маршрути будуть налаштовані, премії на продукт із польського напрямку знизяться.

«Якщо ціни на нафту стабілізуються на рівні $70-75 за барель, а чинники ремонтів зникнуть, то ціни на пропан-бутан у Північно-Західній Європі також підуть на спад», — пояснює Марченков.

Він підкреслює, що підняття акцизів збіглося з падінням котирувань нафти й нафтопродуктів на світовому ринку. Протягом останніх двох місяців Brent втратив майже 20% своєї вартості й у середині вересня торгувався у межах $70-73/bbl. Як наслідок, дизель на європейському ринку здешевшав на $150/т, а бензин — на $190/т.

«Падіння цін дозволило мережам легко компенсувати підвищення ставок акцизу на €38,1/1000 л для дизпального й €29,6/1000 л для бензину. Наразі у паливних ритейлерів є хороший запас на маржі, щоб тримати ціни на пістолеті, навіть якщо європейські котирування знову підуть угору», — пише автор.

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Для скрапленого газу, як зазначає експерт, такого «запасу міцності» немає. Роздрібна маржа у кілька разів менша за бензинову або дизельну, тому роздрібні ціни на LPG більш чутливі до коливань вартості гуртових партій.

Нагадаємо, з 1 вересня український паливний ринок живе з новими ставками акцизів на пальне, які ввела українська влада. Споживачі бензину й дизельного пального вже помітили — ціни на колонках ростуть, але не надто стрімко. З газом ситуація інакша, його вартість протягом першої половини вересня зросла на 3 грн/л.