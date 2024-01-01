Почему цены на LPG продолжат расти: мнение эксперта

Подписанное Зеленским повышение акциза на газ в Украине совпало с напряжением на рынках Европы на газ в Украине совпало с напряжением на рынках Европы, из-за чего розничные цены на АЗС продолжают расти в отличие от бензина и дизтоплива, которые более стабильны.

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Некоторые эксперты предполагают, что до конца года стоимость импортного LPG может снизиться, что соответственно повлияет и на розницу. Об этом в статье "Против течения: почему LPG не дешевеет вслед за нефтью" для "Бизнес.Цензора" пишет эксперт Консалтинговой группы "А-95" Иван Марченков.

"Повышение акциза на газ в Украине пришлось на период, когда цены у зарубежных поставщиков находятся на максимальных для этого года значениях. Это еще больше толкает цены на АЗС вверх", - пишет он.

Однако, по его убеждению, ситуация изменится. Так, до конца года Польша планирует перестроить логистику поставок LPG на собственный рынок. Когда маршруты будут настроены, премии на продукт с польского направления снизятся.

"Если цены на нефть стабилизируются на уровне $70-75 за баррель, а факторы ремонтов исчезнут, то цены на пропан-бутан в Северо-Западной Европе также пойдут на спад", - объясняет Марченков.

Он подчеркивает, что поднятие акцизов совпало с падением котировок нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. В течение последних двух месяцев Brent потерял почти 20% своей стоимости и в середине сентября торговался в пределах $70-73/bbl. Как следствие, дизель на европейском рынке подешевел на $150/т, а бензин - на $190/т.

"Падение цен позволило сетям легко компенсировать повышение ставок акциза на €38,1/1000 л для дизтоплива и €29,6/1000 л для бензина. Сейчас у топливных ритейлеров есть хороший запас на марже, чтобы держать цены на пистолете, даже если европейские котировки снова пойдут вверх", - пишет автор.

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Для сжиженного газа, как отмечает эксперт, такого "запаса прочности" нет. Розничная маржа в несколько раз меньше бензиновой или дизельной, поэтому розничные цены на LPG более чувствительны к колебаниям стоимости оптовых партий.

Напомним, с 1 сентября украинский топливный рынок живет с новыми ставками акцизов на топливо, которые ввела украинская власть. Потребители бензина и дизельного топлива уже заметили - цены на колонках растут, но не слишком стремительно. С газом ситуация иная, его стоимость в течение первой половины сентября выросла на 3 грн/л.