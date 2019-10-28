Активісти руху "ЗупиниЛося" зробили рейд на столичній Борщагівці.

Ремонт шляхопроводу на Борщагівці створив значні проблеми автомобілістам – пропускна спроможність мосту суттєво зменшилась. І автовласники зранку змушені вистоювати довжелезні черги. Однак знаходяться такі, які вважають себе хитрішими за інших та об'їжджають тягнучку тротуаром чи зустрічною смугою.

Нещодавно через таких "хитрих" тут сталося ДТП з постраждалими. Однак це мало кого зупиняє: серед порушників - жінки з дітьми, автобуси, маршрутки та охорона на "кубиках" з автоматами.

Дивіться відео про порушників ПДР на столичній Борщагівці:

Нагадаємо, що найдорожче паркувальне місце продали майже за мільйон доларів.