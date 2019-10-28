Активисты движения "ОстановиЛося" сделали рейд на столичной Борщаговке.

Ремонт путепровода на Борщаговке создал значительные проблемы автомобилистам – пропускная способность моста существенно уменьшилась. И автовладельцы утром вынуждены выстаивать длинные очереди. Однако находятся такие, которые считают себя хитрее других и объезжают тянучку по тротуару или встречной полосе.

Недавно из-за таких "хитрых" здесь произошло ДТП с пострадавшими. Однако это мало кого останавливает: среди нарушителей – женщины с детьми, автобусы, маршрутки и охрана на "кубиках" с автоматами.

Смотрите видео о нарушителях ПДД на столичной Борщаговке:

Напомним, что самое дорогое парковочное место продали почти за миллион долларов.