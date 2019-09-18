На Борщаговском путепроводе завершают монтаж нового рельсового полотна. Уже и заасфальтировали одну полосу.

До конца сентября осталось 13 календарных дней, а на Борщаговском путепроводе полностью закончили укладку трамвайных путей, готовятся устанавливать опоры контактной сети и уложили асфальтобетонную смесь под автомобильный проезд в сторону центра.

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Активно меняют цементно-щебеночное основания на подъездах и укладывают рельсо-шпальную решетку. На подъездах к мосту уже дежурят аварийные контактной сети Киевпастранс. А еще демонтировали сами аварийные балки и ригели путепровода.

В общем, дата пуска скоростного трамвая в конце сентября реальная, киевляне и гости столицы имеют большую надежду, что ремонт будет закончен вовремя.

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