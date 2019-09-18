На Борщагівському шляхопроводі завершують монтаж нового рейкового полотна. Уже й заасфальтували одну смугу.

До кінця вересня залишилося 13 календарних днів, а на Борщагівському шляхопроводі повністю закінчили укладку трамвайної колії, готуються встановлювати опори контактної мережі і поклали асфальтобетонну суміш під автомобільний проїзд в сторону центру.

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Активно змінюють цементно-щебеневої основи на під'їздах і укладають рейко-шпальні батоги трамвая. На під'їздах до мосту вже чергують аварійні контактної мережі Київпастранс. А ще - демонтували самі аварійні балки і ригелі шляхопроводу.

Загалом, дата пуску швидкісного трамвая в кінці вересня реальна, кияни та гості столиці мають велику надію що ремонт буде закінчено вчасно.

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