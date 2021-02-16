Багато хто з автомобілістів помічав, що при холодній погоді пічка працює відносно ефективно, проте коли мороз стає сильнішим, температура в салоні значно знижується, незважаючи на всі зусилля пічки. Спробуємо з’ясувати, як з такою проблемою боротись.

Перше, що потрібно зробити – поставити правильний “діагноз”. Найкращим виходом, звісно, буде звернутись до спеціаліста, але це не завжди можливо. Тож можна спробувати і самотужки. Отже, якщо вентилятор системи охолодження працює добре (його чутно), самому можна перевірити наступні моменти.

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Рівень охолоджуючої рідини

Починати варто з простого. Найперше, що потрібно зробити – перевірити рівень охолоджуючої рідини. Якщо в системі її не вистачає, пічка може гріти погано. Якщо довелось долити більше літра, проблема з пічкою може буде тимчасово усунена. Для остаточної перемоги над несправністю потрібно буде з’ясувати, чому падає рівень охолоджуючої рідини. Швидше за все, вона десь витікає.

Важливо!

Не варто відкривати кришку радіатора або розширювального бачка, коли автомобіль гарячий – краще почекати, поки він трошки охолоне.

Повітряна пробка

Якщо рівень охолоджуючої рідни падав сильно, у системі може з’явитись “повітряний корок”. Аби видалити зайве повітря з системи, у більшості автомобілів є один або декілька штуцерів прокачки. Зазвичай вони розташовані у найвищих точках системи або біля термостату.

Фільтр салону

Фільтр салону у більшості автомобілів міняється на кожному другому ТО. Якщо його давно не міняли і він встиг засмітитись, то він буде затримувати потік повітря. Якщо при включенні вентилятора на максимальні оберти з вентиляційних отворів потік повітря слабкий – швидше за все потрібно замінити фільтр салону.

Крани пічки

Існує декілька принципово різних конструкцій клапанів пічки. Найпростіші – механічні. З ними рідко бувають проблеми. Другий тип – електричні. З ними проблем більше. Якщо клапан заклинив або відкривається не повністю, пічка не буде працювати зовсім, або буде слабо гріти (адже потік рідини, що проходить через радіатор пічки, буде обмежно). Для діагностики клапан пічки можна зняти і перевірити його пропускну здатність.

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Термостат

Проблеми з термостатом зазвичай можна виявити за допомогою штатного датчика температури двигуна. Двигун повинен відносно швидко (10 – 15 хвилин для бензинових авто і близько 20 хвилин для дизельних) набирати робочу температуру і тримати її в робочому діапазоні. Зазвичай це 80 – 90 градусів, але існують і мотори з робочою температурою 100 і більше градусів. Якщо мотор прогрівається довше, або температура двигуна падає нижче норми під час руху – у цьому винен термостат. При несправному термостаті пічка не буде нормально працювати.

Забитий радіатор

Забитий з середини радіатор пічки – досить поширене явище на машинах похилого віку, або на тих, де в систему охолодження заливалася неякісна рідна чи взагалі – вода. У деяких випадках прочистити радіатор пічки можна, не знімаючи його з автомобіля. Але досить часто відкладення на внутрішніх стінках радіатора видалити не вдається. У цьому випадку радіатор краще замінити. Якщо радіатор забитий зовні, симптоми схожі за засмічений фільтр салону (слабкий потік повітря через дефлектори).

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Резюме “Авто24”

Самостійна діагностика системи опалення – не найкращий варіант. Адже якщо діагноз буде встановлено не вірно, то заміна запчастин буде мароною тратою грошей та часу. Саме тому найкращим варіантом діагностики буде звернення професіоналів – це, зазвичай, обходиться дешевше.