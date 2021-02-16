Многие из автомобилистов замечали, что при холодной погоде печка работает относительно эффективно, однако когда мороз становится сильнее, температура в салоне значительно снижается, несмотря на все усилия печки. Попробуем выяснить, как с такой проблемой бороться.

Первое, что нужно сделать – поставить правильный “диагноз”. Лучшим выходом, конечно, будет обратиться к специалисту, но это не всегда возможно. Поэтому можно попробовать и самостоятельно. Итак, если вентилятор системы охлаждения работает хорошо (его слышно), самому можно проверить следующие моменты.

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Уровень охлаждающей жидкости

Начинать стоит с простого. Самое первое, что нужно сделать – проверить уровень охлаждающей жидкости. Если в системе ее не хватает, печка может греть плохо. Если пришлось долить больше литра, проблема с печкой может будет временно устранена. Для окончательной победы над неисправностью нужно будет выяснить, почему падает уровень охлаждающей жидкости. Скорее всего, она где-то протекает.

Важно!

Не стоит открывать крышку радиатора или расширительного бачка, когда автомобиль горячий – лучше подождать, пока он немного остынет.

Воздушная пробка

Если уровень охлаждающей жидкости падал сильно, в системе может появиться “воздушная пробка”. Чтобы удалить лишний воздух из системы, у большинства автомобилей есть один или несколько штуцеров прокачки. Обычно они расположены в самых высоких точках системы или возле термостата.

Фильтр салона

Фильтр салона у большинства автомобилей меняется на каждом втором ТО. Если его давно не меняли и он успел засориться, то он будет задерживать поток воздуха. Если при включении вентилятора на максимальные обороты из вентиляционных отверстий поток воздуха слабый – скорее всего, нужно заменить фильтр салона.

Клапаны печки

Существует несколько принципиально разных конструкций клапанов печки. Самые простые – механические. С ними редко бывают проблемы. Второй тип – электрические. С ними проблем больше. Если клапан заклинил или открывается не полностью, печка не будет работать совсем или будет слабо греть (ведь поток жидкости, проходящий через радиатор печки, будет ограничен). Для диагностики клапан печки можно снять и проверить его пропускную способность.

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Термостат

Проблемы с термостатом обычно можно обнаружить с помощью штатного датчика температуры двигателя. Двигатель должен относительно быстро (10–15 минут для бензиновых авто и около 20 минут для дизельных) набирать рабочую температуру и держать ее в рабочем диапазоне. Обычно это 80–90 градусов, но существуют и моторы с рабочей температурой 100 и более градусов. Если мотор прогревается дольше или температура двигателя падает ниже нормы во время движения – в этом виноват термостат. При неисправном термостате печка не будет нормально работать.

Забитый радиатор

Забитый изнутри радиатор печки – довольно распространенное явление на машинах преклонного возраста, или на тех, где в систему охлаждения заливалась некачественная жидкость или вообще – вода. В некоторых случаях можно прочистить радиатор печки не снимая его с автомобиля. Но довольно часто отложения на внутренних стенках радиатора удалить не удается. В этом случае радиатор лучше заменить. Если радиатор забит снаружи, симптомы похожи за засоренный фильтр салона (слабый поток воздуха через дефлекторы).

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Резюме “Авто24”

Самостоятельная диагностика системы отопления – не самый лучший вариант. Ведь если диагноз будет установлен неверно, то замена запчастей будет бесцельной тратой денег и времени. Именно поэтому лучшим вариантом диагностики будет обращение к профессионалам – это, как правило, обходится дешевле.