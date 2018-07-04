11:20, сьогодні

Ініціатива українських парламентарів щодо зміни правил розмитнення вживаних авто необхідна суспільству, але запропоновані в останніх законопроектах ставки викликають чимало дискусій.

Голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що прийняття нових ставок зробить володіння авто в Україні доступнішим, ніж в інших країнах.

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З прийняттям законопроектів №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" та №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" за авторством більшості членів Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, вартість розмитнення та реєстрації імпортних легкових авто в Україні буде на рівні з країнами Європейського союзу, вважає Ніна Южаніна.

При цьому утримання особистого авто в європейських країнах обходиться автовласникам в десятки разів дорожче, ніж в Україні. Про це свідчать результати аналізу вартості розмитнення авто, його державної реєстрації та подальшої експлуатації в різних країнах, проведеного експертами Комітету.

Згідно з діючим законодавством України, обсяг витрат на розмитнення імпортованої машини – це сума трьох обов’язкових платежів – акцизного податку, ввізного мита (10%), а також податку на додану вартість (20% від суми вартості авто, акцизу та ввізного мита).

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Подібний принцип митного оформлення повністю або частково застосовується по всій Європі для розмитнення автомобілів, ввезених на територію Європейського Союзу з інших країн світу.

Що стосується переміщених транспортних засобів, наприклад, з Німеччини до Литви або Румунії, то такі авто не потребують митного оформлення, адже за принципами ЄС, Європа є єдиною митною територією, де не передбачено ввізне мито, а решта податків і зборів встановлюється та справляється за внутрішніми правилами кожної окремої держави.

Приміром, в Польщі акцизний податок справляється з усіх ввезених на територію авто. У той час як ПДВ, в розмірі 23%, сплачується з нових, комерційних і ввезених з-за меж ЄС машин, і не сплачується з транспортних засобів, ввезених з будь-якої країни Європи для особистого користування.

До речі, вже другий рік поспіль Міністерство фінансів Польщі подає на розгляд польського парламенту пропозиції щодо змін підходів обчислення діючого акцизу. Нині його розмір залежить суто від вартості авто, проте у майбутньому польський уряд пропонує використовувати розширену шкалу ставок, в основі якої декілька різних показників, у тому числі екологічні та вікові. Відтак з прийняттям таких змін у поточному році, у 2019 році в Польщі акцизний податок з транспортних засобів, наприклад, вироблених до 2004 року, сягатиме від 0,5 до 4,5 тисяч євро в залежності від об’єму двигуна. У такий спосіб в Польщі прагнуть стимулювати оновлення автомобільного парку країни та мінімізувати негативний вплив на оточуюче середовище, що спричиняють старі машини.

Використовують акциз в якості регулятора в Молдові і Грузії. В цих країнах максимальні ставки податку для авто віком 10 та 14 років – відповідно. При цьому в Молдові окрім суворого акцизу на старі авто додатково діє заборона на ввезення машин віком понад 10 років, а в Грузії – застосовується потрійна ставка акцизу для авто з правостороннім кермом, що обмежує обсяг ввезення бувших у використанні транспортних засобів з Англії та Азії.

В свою чергу Німеччина та Румунія стимулюють придбання своїми громадянами новіших і більш екологічних авто шляхом надання бонусів і субвенцій. З 2016 року кожен житель Німеччини може отримати 3-4,5 тисячі євро на придбання гібридного або електричного транспортного засобу. А починаючи з 2017 року в Румунії взяла старт трирічна державна програма оновлення автопарку країни, за якою власники авто віком понад 8 років можуть отримати на утилізацію старого автомобіля в разі придбання нової машини, рівень викидів CO2 якої не перевищуватиме 130 г/км – 1500 євро, а за умов купівлі авто, рівень викидів CO2 якого не перевищуватиме 98 г/км, – 1750 євро. Крім того, програмою передбачено надання субвенцій в розмірі 10 000 євро на придбання електромобілів, а також 4500 євро на купівлю авто-гібридів.

На жаль, не всі країни можуть собі дозволити такий прогресивний проте фінансово обтяжливий підхід, саме тому більшість європейських держав регулюють питання оновлення автопарків шляхом зменшення або збільшення податкового навантаження на автовласників.

Оскільки європейські автомобілі переміщуються з однієї європейської країни до іншої, не потребуючи розмитнення, особливу увагу в Європі приділяють державній реєстрації, якій обов’язково передують ідентифікація авто та дореєстраційний технічний огляд. Це платні послуги, вартість яких коливається від 20 до 120 євро.

Ідентифікація авто передбачає перевірку маркувань і дійсності документів на машину, у той час, як технічний огляд має виявити наявні несправності, котрі повинні бути усунені за виробничими картами виробника. Це означає, що у випадку пошкодження незначної деталі має бути замінено всю запчастину або навіть цілий механізм, що призводить до значних додаткових витрат, однак є обов’язковим для проходження технічного огляду, а отже і реєстрації авто.

Вартість реєстрації варіюється від 30 до 250 євро і залежить від розміру реєстраційного внеску, цін на свідоцтво та номерні знаки, вартості перекладу документів, а також обсягу додаткових стягнень. Зокрема в Польщі водночас з реєстраційним збором необхідно сплатити утилізаційний збір.

Одразу після реєстрації автовласник зобов’язаний оформити страхування цивільно-правової відповідальності, ціна якого залежить від тарифів країни, де зареєстровано авто; покриття страхового полісу; віку, пробігу та об’єму двигуна транспортного засобу; а також страхової історії водія. Вартість страхування може коливатися від декількох десятків до декількох сотень євро.

Наступним обов’язковим кроком є сплата щорічних податків – в кожній країні своїх, зокрема податку на власність в Молдові, Грузії та Румунії, екологічного податку в Румунії та Німеччині, дорожнього податку в Молдові та окремих країнах Європи, де в обов’язковому порядку водій має платити за користування автомобільними дорогами країни шляхом придбання дорожньої віньєтки чи плакетки. Розміри зазначених платежів залежать від технічних характеристик авто – його віку, об’єму двигуна, пробігу, обсягу викидів СО 2 і можуть сягати декількох сотень євро на рік.

Безперешкодна експлуатація авто можлива лише після проходження всіх зазначених процедур, оскільки штрафи, передбачені за відсутність тих чи інших наліпок або номерного знаку авто в автоматичній базі дорожньої поліції, значно вищі за суми обов’язкових платежів.

За рік чи два експлуатації, в залежності від країни перебування, авто має пройти обов’язковий техогляд на тих самих умовах, що і перед державною реєстрацією – з оплатою послуг станції технічного обслуговування та повною заміною запчастин, що вийшли з ладу, що може коштувати власникові авто до декількох тисяч євро, проте відмова від ремонту і, як наслідок, непроходження ТО – набагато дорожче, адже передбачає припинення державної реєстрації.

Результати зазначеного дослідження, а також аналіз, проведений експертами Комітету, підтверджують, що вартість утримання автомобіля в Європі – набагато вища за вартість його митного оформлення та державної реєстрації, а також свідчать про те, що законопроекти №8487 і №8488 – зміни до Податкового та Митного Кодексів України – відповідають сучасним тенденціям Європейського Союзу.

Втім, якщо розглядати витрати на придбання та утримання автомобіля з огляду на європейські зарплати, то все здається цілком логічно. Хоча якщо порівняти зарплати українців з європейськими, то законопроекти №8487 і №8488 вже не здаються надто ліберальними.

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