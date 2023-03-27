Середня вартість проданих нових автомобілів в Україні становить 33,5 тисячі євро.

За перші два місяці поточного року в Україні значно виросла середня вартість проданих нових автомобілів. Тепер вона становить 33,5 тисячі євро, що на 21% більше, ніж в аналогічному періоді 2022 року, повідомляє AUTO-Consulting.

Минулоріч середня ціна нового легкового автомобіля складала 27,7 тис. євро.

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Головна причина збільшення середньої ціни нових авто – зменшення пропозиції на ринку бюджетних автомобілів (сегмент Low Cost). Якщо на початку 2023 року частка бюджетних авто на українському ринку складала 5,5%, то минулого року цей показник складав понад 12% у грошовому еквіваленті.

Крім того, значно виросла частка продажів у середньому та преміальному сегментах авторинку. Тепер частка масового сегмента в грошовому вимірі (євро) становить 53% (рік тому 51%), а Premium-сегмента – 41% (рік тому 33,6%).

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Крім того, на зниження продажів нових бюджетних авто вплинули й ввезення вживаних легковиків з Європи та Америки, які фактично зайняли нішу лоу-костів.

Взагалі, середня вартість проданого автомобіля в Україні зростає упродовж всього минулого року. За підсумками 2022 року середня вартість авто в Україні становила 30,7 тис. євро, хоча в кінці року була близько 32 тис. євро. А за перші місяці поточного року середня ціна ще зросла і досягла показника в 33,5 тис. євро.

Виходячи з динаміки останніх місяців, середня вартість нових автомобілів може ще трохи зрости. Але значного росту експерти не очікують, оскільки частка бюджетних авто за останній рік й так значно впала.