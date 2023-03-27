Средняя стоимость проданных новых автомобилей в Украине составляет 33,5 тысяч евро.

За первые два месяца этого года в Украине значительно выросла средняя стоимость проданных новых автомобилей. Теперь она составляет 33,5 тысяч евро, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает AUTO-Consulting.

В прошлом году средняя цена нового легкового автомобиля составляла 27,7 тыс. евро.

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Главная причина увеличения средней цены новых авто – уменьшение предложения на рынке бюджетных автомобилей (сегмент Low Cost). Если в начале 2023 года доля бюджетных автомобилей на украинском рынке составляла 5,5%, то в прошлом году этот показатель составлял более 12% в денежном эквиваленте.

Кроме того, значительно выросла доля продаж в среднем и премиальном сегментах авторынка. Теперь доля массового сегмента в денежном измерении (евро) составляет 53% (год назад 51%), а Premium-сегмента – 41% (год назад 33,6%).

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Кроме того, на снижение продаж новых бюджетных машин повлияли и ввоз подержанных легковушек из Европы и Америки, которые фактически заняли нишу лоу-кост.

Вообще средняя стоимость проданного автомобиля в Украине растет на протяжении всего прошлого года. По итогам 2022 года средняя стоимость авто в Украине составила 30,7 тысяч евро, хотя в конце года была около 32 тысяч евро. А за первые месяцы текущего года средняя цена еще увеличилась и достигла показателя в 33,5 тыс. евро.

Исходя из динамики последних месяцев, средняя стоимость новых автомобилей может еще немного возрасти. Но значительного роста эксперты не ожидают, поскольку доля бюджетных автомобилей за последний год и так значительно упала.