З упевненістю можна сказати, що VW Beetle – найбільш упізнаваний автомобіль у світі. Також він серед лідерів за кількістю клубів шанувальників та відреставрованих екземплярів. Як це може бути при тому, що тисячі оригінальних машин все ще перебувають в експлуатації?

На перший погляд, нічого дивного: наймасовіший автомобіль у світовій історії з тиражем 21,5 млн примірників має найширше коло шанувальників серед любителів ретро. Протягом більшої частини ХХ століття його купували завдяки економічності, доступній ціні та гідній якості.

VW Kafer і сьогодні підкорює серця автомобілістів різного статусу та різних поколінь. Пояснення цього феномену – в комплексі якостей моделі.

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Власне, секрет конвеєрного довголіття “Жука” – тема окремого дослідження, а сьогодні нас дивує його суперпопулярність серед ретроманів. Адже тут відразу маємо певний парадокс: в ретротусовці заведено пишатися рідкісними малотиражними моделями, а не масовими автомобілями. А перший Volkswagen – він не масовий, він наймасовіший у світі! Але нічого дивного, VW Type 1 має стільки родзинок, що вони переважують негативний чинник його повсюдного поширення.

За 65 років свого життя Volkswagen Kafer пережив три помітних зовні апгрейди кузова і безліч менш вагомих модернізацій.

Незвичайний

Збирачі вінтажних речей цінують не лише рідкісність того чи іншого виробу, а і його несхожість на інші. З цим у “БІтла” все гаразд: його конструкція практично повністю відрізняється від усього, що бігало європейськими та американськими шляхами у 1930-х років. Більшість технічних та дизайнерських рішень VW були винятковими (один нюанс тут, щоправда, є, але про нього не сьогодні), що власне, і приваблює ретроманів.

Тут і компактний опозитний двигун повітряного охолодження, і його заднє розташування, і незвична передня підвіска на парі поперечних торсіонів, і пласке днище як головний несучий елемент. Фанатів ретро розчулюють і такі ексклюзивні дрібнички, як опалення салону за допомогою порогів кузова, омивання скла за допомогою “запаски” та неповторний звук роботи двигуна.

Volkswagen Type 1 (він же Beetle, він же Kafer) мав оригінальну конструкцію з напівнесучим днищем, двигуном позаду трансмісії та незалежними торсіонними підвісками.

В наші дні

Невимірна любов до Volkswagen Kafer у ХХІ столітті пояснюється деякими іншими причинами. В його особі сучасні фанати техніки вбачають відразу кілька родзинок. В Україні він фактично і ретроавтомобіль, і симпатичний (якщо не сказати епатажний) арт-об’єкт, і в той же час – загально визнана фанова тачка, на якій не соромно показатися навіть у небідній тусовці. Додайте сюди головне: відновлювати та утримувати таке ретро нескладно і недорого, адже вибір запчастин до нього неймовірно широкий.

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Занурення у тему

Старий “Жук” – вдячний об’єкт ретро-захоплення також і через багатство своєї історії. Машина, яка існувала фактично з 1938 року і випускалася до 2003-го, має чимало варіантів виконань та комплектацій. Це є приводом для нескінчених розслідувань власником історії конкретної машини та доведення її до “заводського” стану. Або навпаки, у Beetle нескінчений ресурс в плані тюнінгу, причому часто – тюнінгу цілком “законного” з точки зору автентичності, з використанням оригінальних деталей та аксесуарів. Мало яка ретромашина дає власникові такі широкі можливості у цьому сенсі.

Сьогодні в Європі є фірми з відновлення старих Volkswagen Kafer. Ціна реставрації “під ключ” – від 10 до 30 тис. євро, залежно від покоління “Жука”.

Як купити “Жука” в Україні

Volkswagen Kafer першої – задньомоторної генерації – присутні в Україні. Машини були завезені в різні роки, і зараз “живих” та зареєстрованих в наявності близько двох десятків. Всі вони перебувають в руках обізнаних людей, тобто їх тримають як раритет і в якості щоденного транспорту вони не використовуються. Час від часу то один, то інший Beetle з’являються у продажу, ціна зазвичай лежить у діапазоні $5 – 10 тис., в залежності від стану і рівня автентичності.

Майте на увазі, що, як і з деякими іншими культовими моделями минулих років, при покупці можна “нарватися” на дуже “модернізований” екземпляр. Адже деякі наші співгромадяни, аби мати змогу частенько кататися на ретро-“Жуку”, але не заморочуватися при цьому з сервісом та ремонтом старої машини, начиняють оригінальний задньомоторний Beetle сучасними агрегатами.

Серед VW Beetle, які присутні сьогодні на вторинному ринку, чимала доля перероблених та тюнінгованих машин. України це теж стосується.

І агрегати – це ще пів біди: під капотами та крилами такого “апгрейду” не видно. Але ж попутно з інжектором та АКП від VW Golf ретро-автомобіль часто заряджають аудіосистемою з велетенським сабвуфером, “шкіряним салоном”, широкими дисками та заниженою підвіскою. З відповідним переробленням інтер’єру та кузова. Якщо вам потрібен справжній Kafer, стережіться таких варіантів.

Рекомендація Авто24

Якщо знайти в Україні жаданого "Жука" першого покоління вам не вдалося, такого можна легко знайти за кордоном – але не факт, що ціна там буде нижчою. Оскільки через відомі митні нюанси з екологічною нормою Euro 2 вам доведеться купувати тільки свіжу машину мексиканського виробництва – з 1995 р. вони відповідали стандартам Euro 2, а з 1999-го – і Euro 3. Завезти та узаконити в Україні більш стару машину неможливо. Тому рекомендуємо вам придивитися до інших ретроавтомобілів, що продаються в Україні. Повірте, варіантів не менш цікавих, ніж Beetle, з технічної та історичної точок зору, існує чимало. Але це вже тема окремої розмови.

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