С уверенностью можно сказать, что VW Beetle – самый узнаваемый автомобиль в мире. Он же – в числе лидеров по количеству клубов поклонников и отреставрированных экземпляров. Как это может быть при том, что тысячи оригинальных машин все еще находятся в эксплуатации?

На первый взгляд ничего удивительного: самый массовый автомобиль в мировой истории с тиражом 21,5 млн экземпляров имеет самый широкий круг поклонников среди любителей ретро. В течение большей части ХХ века классического “Жука” покупали благодаря экономичности, доступной цене и достойному качеству.

VW Kafer и сегодня покоряет сердца автомобилистов разного статуса и разных поколений. Объяснение этого феномена – в комплексе качеств модели.

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Собственно, секрет конвейерного долголетия "Жука" - тема отдельного материала (над которым "Авто 24" сейчас работает), а сегодня нас удивляет его суперпопулярность среди ретроманов. Ведь здесь сразу виден определенный парадокс: в ретротусовке принято гордиться редкими малотиражными моделями, и не принято занимать место в коллекции массовым автомобилем. А первый Volkswagen – он не просто массовый, он самый массовый в мире! Но ничего удивительного, ведь VW Type 1 имеет столько изюминок, что они перевешивают отрицательный фактор его повсеместного распространения.

За 65 лет своего существования модель Volkswagen Kafer пережила три заметных снаружи апгрейда кузова и множество менее весомых модернизаций.

Необычный

Собиратели винтажных вещей ценят не только редкость того или иного изделия, но и его непохожесть на другие. С этим у "Битла" все хорошо: его конструкция практически полностью отличается от всего, что бегало по европейским и американским дорогам в 1930-х годах. Большинство технических и дизайнерских решений VW были исключительными (один нюанс здесь, правда, есть, но о нем не сегодня), что собственно и привлекает ретроманов.

Здесь и компактный оппозитный двигатель воздушного охлаждения, и его заднее расположение, и необычная передняя подвеска на паре поперечных торсионов, и плоское днище как главный несущий элемент. Фанатов ретро умиляют и такие эксклюзивные безделушки, как отопление салона с помощью порогов кузова, и омывание стекла с помощью "запаски", и неповторимый звук работы двигателя.

У Volkswagen Type 1 (он же Beetle, он же Kafer) оригинальная конструкция с полунесущим днищем, двигателем сзади трансмиссии и независимыми торсионными подвесками.

В наши дни

Неизмеримая любовь к Volkswagen Kafer в XXI веке объясняется и некоторыми другими причинами. В нем современные фанаты техники видят сразу несколько изюминок. В Украине он фактически и ретроавтомобиль, и симпатичный (если не сказать эпатажный) арт-объект, и в то же время общепризнанная фановая тачка, на которой не стыдно показаться даже в небедной тусовке. Добавьте сюда главное: восстанавливать и содержать такое ретро несложно и недорого, ведь выбор запчастей к нему невероятно широк.

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Погружение в тему

Старый “Жук” – благодарный объект ретро-увлечения также и из-за богатствоа его истории. Машина, которая существовала фактически с 1938 года и выпускалась до 2003-го, имеет множество вариантов исполнений и комплектаций. Это повод для бесконечных расследований владельцем истории конкретной машины и доведение ее до "заводского" состояния. Или наоборот, у Beetle бесконечный ресурс в плане тюнинга. Причем часто – тюнинга вполне "законного" с точки зрения аутентичности, с использованием оригинальных деталей и аксессуаров. Мало какая другая ретромашина дает владельцу столь широкие возможности в этом смысле.

Сегодня в Европе есть фирмы по восстановлению старых Volkswagen Kafer. Цена реставрации "под ключ" – от 10 до 30 тыс. евро, в зависимости от поколения "Жука".

Как купить “Жука” в Украине

Volkswagen Kafer первой, заднемоторной генерации присутствует в Украине. хотя и в небольшом количестве. Машины были завезены в разные годы, и сейчас "живых" и зарегистрированных в наличии около двух десятков. Все они находятся в руках знающих людей, то есть их держат как раритет и в качестве ежедневного транспорта они не используются. Иногда то один, то другой Beetle выставляются на продажу. Цена обычно лежит в диапазоне $5 – 10 тыс., в зависимости от состояния и уровня аутентичности.

Имейте в виду, что, как и с некоторыми другими культовыми моделями прошлых лет, при покупке можно нарваться на очень "модернизированный" экземпляр. Ведь некоторые наши сограждане, чтобы иметь возможность частенько кататься на ретро-”Жуке”, но не морочиться при этом с сервисом и ремонтом старой машины, начиняют оригинальный заднемоторный Beetle современными агрегатами.

Среди VW Beetle, присутствующих сегодня на вторичном рынке, немалая доля переделанных и тюнингованных машин. Украины это тоже касается.

И агрегаты – это еще полбеды: под капотами и крыльями такого апгрейда не видно. Но попутно с инжектором и АКП от VW Golf ретро-автомобиль часто заряжают аудиосистемой с гигантским сабвуфером, кожаным салоном, широкими дисками и заниженной подвеской. С соответствующими переделками интерьера и кузова, естественно. Если вам нужен настоящий Kafer, остерегайтесь таких варианов.

Рекомендация Авто24

Если найти в Украине желанного "Жука" первого поколения вам не удалось, такого можно легко найти за границей – но не факт, что цена там будет ниже. Поскольку из-за известных таможенных нюансов с экологической нормой Euro 2 вам придется покупать только свежую машину мексиканской сборки – с 1995 г. они отвечали стандартам Euro 2, а с 1999-го – и Euro 3. Завезти и узаконить в Украине более старую машину невозможно. Поэтому рекомендуем вам присмотреться к другим ретроавтомобилям, которые продаются в Украине. Поверьте, вариантов, не менее интересных, чем Beetle с технической и исторической точек зрения, существует немало. Но это уже тема отдельного разговора.

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