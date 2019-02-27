Разом зі звичними TFSI тепер будуть плагін-гібриди TFSI e.

Компанія Audi представить у Женеві чотири плагін-гібрида: Audi A6, A7, A8 та Q5. Всі вони позначені як TFSI e.

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Усі чотири моделі мають однаковий тип силової установки PHEV: бензиновий турбомотор посилений електродвигуном, вбудованим в коробку передач і з живленням від літій-іонної батареєї на 14,1 кВт*год. Тяговий акумулятор розміщений під підлогою багажника і дозволяє долати на одній лише електричній тязі до 40 км в циклі WLTP.

Швидкісна зарядка батареї від пристрою потужністю 7,2 кВт займає дві години. А перевірити, скільки часу на зарядку ще потрібно можна через додаток myAudi. Всі гібриди оснащено системою рекуперації енергії, котра повертає у батарею до 80 кВт.

Усі машини мають три режими руху: EV, Auto і Hold. В електричному машина рушає і їде до 40 км. Режим Auto використовує “інтелектуальну взаємодію” ДВЗ та електромотора, а при активації режиму Hold перевага віддається ДЗВ, аби заощадити енергію для режиму EV.

Седан A6 PHEV та купе-седан A7 PHEV вже у базовому оснащенні мають спортивну підвіску і стайлінг екстер'єру S-line. Останній дістався і Q5. Нові гібридні версії будуть доступні для замовлення “протягом 2019 року”, як сказано у прес-релізі Ауді.

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