За півроку понад 139 тисяч вживаних авто поповнили український автопарк.

Протягом червня 2020 року українську прописку отримали 29,2 тис. бувших в експлуатації легковиків. Таким чином, у порівнянні з попереднім роком червневі реєстрації старих легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 52%.

Читайте також: В травні авторинок ЄС просів на 52%

Нагадаємо, в минулому місяці українці зареєстрували 7,3 тис. нових легкових автомобілів. Всього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 139,4 тис. вживаних легкових автомобілів. В результаті реєстрації старих машин майже вчетверо перевищили продажі нових.

Маркою – лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, залишається Volkswagen. З січня по червень 2020 року українці поставили на облік 22727 імпортованих фольксвагенів не першої свіжості, що у 24 рази більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки. На другому місці Ford з показником 13639 старих авто. Первинні реєстрації вживаних Фордів в 14 разів перевершили результат нових. Skoda посіла третє місце – 10744 авто з пробігом (у 5 разів більше за продажів нових Шкод). Четвертою за популярністю стала Renault, імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 10053 українця, в 1,6 раза більше, ніж тих, хто вибрав нові Рено. Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 8020 машин.

Також цікаво: Китайський авторинок оговтується від карантину: продажі вже зросли на 360%