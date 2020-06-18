В травні 2020 року європейський ринок легкових автомобілів пережив чергове різке падіння: кількість реєстрацій впала на 52,3%.

Хоча карантинні заходи, викликані COVID-19, були ослаблені в багатьох країнах в минулому місяці, кількість нових легкових автомобілів, проданих по всьому Європейському союзу, скоротилася з 1 217 259 одиниць в травні 2019 року до 581 161 од. в травні цього року.

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Двозначне зниження було зареєстровано на кожному з 27 ринків ЄС минулого місяця, хоча процентне зниження було менш значним, ніж в квітні. В Іспанії сталося найбільше зниження серед чотирьох основних європейських ринків (-72,7%), в той час як продажі впали приблизно наполовину у Франції (-50,3%), Італії (-49,6%) і Німеччини (-49,5%).

Перше місце серед країн за за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 168 148 авто. На другому місці Італія, де в травні було зареєстровано 99 711 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 96 310 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 145 195 авто, при цьому падіння склало -52,4% у порівнянні з торішнім травнем. На другому місці PSA Group з результатом 91 146 проданих автомобілів, що на -56,4% менше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 69 230 шт. (падіння -52,5%)

За перші п’ять місяців 2020 року попит ЄС на нові легкові автомобілі скоротився на 41,5% після тримісячного безпрецедентного зниження по всьому регіону. У цьому році кількість зареєстрованих автомобілів скоротилася на 54,2% в Іспанії, на 50,4% в Італії та на 48,5% у Франції. Скорочення німецького ринку було менш серйозним – реєстрації знизилися на 35,0%.

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