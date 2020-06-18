В мае 2020 года европейский рынок легковых автомобилей пережил очередное резкое падение: количество регистраций упало на 52,3%.

Хотя карантинные меры, вызванные COVID-19, были ослаблены во многих странах в прошлом месяце, количество новых легковых автомобилей, проданных по всему Европейскому союзу, сократилось с 1 217 259 единиц в мае 2019 года до 581 161 ед. в мае этого года.

Читайте также: Авторынок ЕС в марте просел на 55%

Двузначное снижение было зарегистрировано на каждом из 27 рынков ЕС в прошлом месяце, хотя процентное снижение было менее значительным, чем в апреле. В Испании произошло наибольшее снижение среди четырех основных европейских рынков (-72,7%), в то время как продажи упали примерно наполовину во Франции (-50,3%), Италии (-49,6%) и Германии (-49,5%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 168 148 авто. На втором месте Италия, где в мае было зарегистрировано 99 711 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 96 310 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 145 195 авто, при этом падение составило -52,4% в сравнении с прошлогодним маем. На втором месте-PSA Group с результатом 91 146 проданных автомобилей, что на -56,4% меньше показателя годовой давности. И третий результат у RENAULT Group – 69 230 шт. (падение -52,5%)

За первые пять месяцев 2020 года спрос ЕС на новые легковые автомобили сократился на 41,5% после трехмесячного беспрецедентного снижения по всему региону. В этом году количество зарегистрированных автомобилей сократилось на 54,2% в Испании, на 50,4% в Италии и на 48,5% во Франции. Сокращение немецкого рынка было менее серьезным – регистрации снизились на 35,0%.

Также интересно: Китайский авторынок приходит в себя от карантина: продажи уже выросли на 360%