За полгода более 139 тысяч подержанных авто пополнили украинский автопарк.

В течение июня 2020 года украинскую прописку получили 29,2 тыс. бывших в эксплуатации легковушек. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных машин, завезенных из-за границы, выросли на 52%.

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Напомним, в прошлом месяце украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей. Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс. подержанных легковых автомобилей. В результате регистрации старых машин почти вчетверо превысили продажи новых.

Маркой-лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, остается Volkswagen. С января по июнь 2020 года украинцы поставили на учет 22 727 импортируемых фольксвагенов не первой свежести, что в 24 раза больше, чем новых автомобилей этой же марки. На втором месте Ford с показателем 13 639 старых авто. Первичные регистрации подержанных Фордов в 14 раз превзошли результат новых. Skoda заняла третье место – 10 744 авто с пробегом (в 5 раз больше продаж новых Шкод). Четвертой по популярности стала Renault, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 10 053 украинца, в 1,6 раза больше, чем тех, кто выбрал новые Рено. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 8 020 машин.

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