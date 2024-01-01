Чи багато в Україні несправних авто, які не пройшли процедуру відкликання: дослідження

Навіть зовсім нові авто, що виїжджають з автосалонів, можуть мати заводські дефекти, які знижують безпеку водіїв і пасажирів. Попри те, що деякі проблеми стають очевидними з часом, виробники юридично зобов’язані відкликати такі транспортні засоби для ремонту.

Однак багато водіїв нехтують цими відкликаннями, залишаючи на дорогах велику кількість транспортних засобів із невирішеними проблемами виробника. Експерти carVertical провели дослідження, щоб визначити країни з найвищим ризиком придбання вживаного авто з відкритим відкликанням.

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Дослідження проаналізувало звіти про історію транспортних засобів, придбані користувачами компанії з січня 2023 до вересня 2024 р., і підрахувало частку звітів, що містять дані відкликань авто. Дані компанії дозволяють визначити, чи було відкликання вирішено, не вирішено чи статус проблеми невідомий.

Чому деякі авто відкликають на ремонт?

Відкликання — це звичайне явище в автомобільній галузі, що в певний момент стосується всіх виробників. Подушки й ремені безпеки, гальма та електричні системи — найчастіші причини. Попри те, що заводські дефекти загалом незначні, деякі можуть становити загрозу для безпеки, тож керувати таким транспортним засобом небажано.

«Оскільки авто стають дедалі сучаснішими й містять більше електричних компонентів, частка відкликань зростає. На щастя, ці проблеми зазвичай вирішуються регулярним обслуговуванням транспортного засобу, завдаючи мінімальних незручностей водіям», — заявив Матас Бузеліс, експерт авторинку carVertical.

Проте деякі виробничі дефекти можуть мати серйозні наслідки. У 2013 р., світ облетіла новина про несправні подушки безпеки від японської корпорації Takata, що погіршили безпеку мільйонів авто. Такі виробники, як BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan і Toyota відкликали авто з подушками безпеки Takata для ремонту. Попри це, траплялися фатальні випадки й травми, і навіть через десятиліття транспортні засоби з несправними подушками безпеки все ще можна знайти на ринку вживаних автомобілів.

Більшість відкликань в Україні залишаються невирішеними

Серед авто, перевірених carVertical в Україні, 7,7 % були відкликані хоча б один раз. Це ставить Україну на 11-те місце з 26 країн, що взяли участь у дослідженні.

Приблизно у 37,7 % цих авто дефекти були усунені, але більшість з них лишаються на дорогах із невирішеними проблемами або невідомим статусом.

«Купуючи вживане авто, слід перевірити, чи надав виробник відкликання на транспортний засіб; якщо так — чи була усунута проблема. Ігнорування невирішених відкликань може погіршити безпеку й згодом призвести до механічних проблем», — пояснив пан Бузеліс.

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Серед досліджуваних країн найбільшу частку відкликань мали Португалія (18,2 %), Греція (17,6 %), Іспанія (14,5 %), Болгарія (13,9 %) та Німеччина (11,5 %).

Ці країни мають різну кількість авто з вирішеними відкликаннями. У Португалії 38% власників відреагували на повідомлення про відкликання — порівняно з 50,2% у Греції, 42,2% в Іспанії, 42,6% у Болгарії та 48,5% у Німеччині. Ці цифри свідчать, що багато водіїв не сприймають виробничі дефекти серйозно й ігнорують їх.

Найнижчий рівень відкликань у Великобританії (3,1 %), Бельгії (3,1 %) та США (3,2 %).

Враховуючи значний відсоток невирішених відкликань і дедалі складніші технології транспортних засобів, споживачам слід вживати активних заходів, купуючи вживані авто. Покупцям краще використовувати онлайн-бази даних, щоб відстежити історію відкликань, перевірити авто щодо можливих ремонтів і звернутися до виробників та авторизованих дилерів, щоб гарантувати безпеку транспортного засобу.

Довідка про carVertical

carVertical працює у 30 країнах та отримує дані з понад 900 світових баз — правоохоронних органів, національних/державних реєстрів, фінансових установ та рекламних оголошень. Щорічно обробляючи мільйони звітів про історію транспортних засобів, компанія може надавати тенденції, комплексні прогнози та унікальні дані про ринок вживаних автомобілів.