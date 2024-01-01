Чи може поліція оштрафувати за відсутність бризковиків на авто

Дійсно, у Правилахдорожнього руху міститься норма, згідно з якою “забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам, як відсутність передбачених конструкцією грязезахисних фартухів чи бризковиків” (п. 31.4.7.е ПДР).

Однак аналіз цього пункту ПДР дає можливість зробити висновок, що забороняється експлуатація не всіх автомобілів, на яких відсутні бризковики, стверджує “Дорожній Адвокат”. Заборона стосується лише тих автомобілів, де їх комплектація передбачена конструкцією автомобіля.

До речі депутати готують збільшення штрафів для злісних порушників ПДР

Штраф за відсутність бризковика

Відповідно до ч.1 ст.121 КУпАП керування транспортним засобом, що має несправності, з якими його експлуатація забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. Це за умови, що протягом року водій не вчиняв аналогічних порушень, зафіксованих документально.

Згідно з ч.4 ст.121 КУпАП повторне порушення протягом року передбачає штраф у розмірі від 850 грн до 1700 грн з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів на строк від 3 до 6 місяців. Може бути призначено адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch – у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

За наявності підстав вчинення правопорушень даної категорії, працівник поліції має право на підставі ст.265-2 КУпАП тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування або доставити його на спеціальний майданчик для зберігання.

Чи дозволено їздити без бризковиків?

Їздити без бризковиків чи захисних фартухів можна лише у разі, якщо вони не передбачені конструкцією вашого автомобіля. У всіх інших випадках на транспортному засобі вказані комплектуючі повинні бути обов’язково.

Втім, якщо інспектор має намір оштрафувати вас за відсутність бризковиків, запропонуйте йому надати вам як доказ документацію автовиробника, де буде вказано, що конструкцією вашого авто передбачені бризковики чи захисні фартухи. В іншому випадку він не може звинуватити вас.

Заводська комплектація транспортного засобу підтверджується такими документами, як сертифікат відповідності, технічний паспорт чи документи від офіційного дилера. Також її можна перевірити за допомогою VIN-коду на сайтах виробників або через онлайн-сервіси.

Також цікаво як розшифрувати VIN-код автомобіля

Якщо інспектор все ж наклав штраф на підставі ч.1 ст.121 КУпАП, таку постанову обов’язково потрібно оскаржувати. Це пояснюється тим, що при повторному порушенні водія можуть позбавити права керування від 3 до 6 місяців.