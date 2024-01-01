Может ли полиция оштрафовать за отсутствие брызговиков на автомобиле

Действительно, в Правилах дорожного движения содержится норма, согласно которой “запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям, как отсутствие предусмотренных конструкцией грязезащитных фартуков или брызговиков” (п. 31.4.7.е ПДД).

Однако анализ этого пункта ПДД дает возможность сделать вывод, что запрещается эксплуатация не всех автомобилей, на которых отсутствуют брызговики, утверждает “Дорожный Адвокат”. Запрет касается только для тех автомобилей, в которых их комплектация предусмотрена конструкцией автомобиля.

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Штраф за отсутствие брызговика

Согласно ч.1 ст.121 КУоАП управление транспортным средством, имеющим неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. Это при условии, что в течение года водитель не совершал аналогичных нарушений, зафиксированных документально.

Согласно ч.4 ст.121 КУоАП повторное нарушение в течение года предусматривает штраф в размере от 850 грн до 1700 грн с лишением права управления всеми видами транспортных средств на срок от 3 до 6 месяцев. Может быть назначен административный арест на срок от 5 до 10 суток.

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При наличии оснований совершения правонарушений данной категории, работник полиции имеет право на основании ст.265-2 КУоАП временно задержать транспортное средство путем блокировки или доставить его на специальную площадку для хранения.

Разрешено ли ездить без брызговиков?

Ездить без брызговиков или защитных фартуков можно только в случае, если они не предусмотрены конструкцией вашего автомобиля. Во всех остальных случаях на транспортном средстве указанные комплектующие должны быть обязательно.

Впрочем, если инспектор намерен оштрафовать вас за отсутствие брызговиков, предложите ему предоставить вам в качестве доказательства документацию автопроизводителя, где будет указано, что конструкцией вашего авто предусмотрены брызговики или защитные фартуки. В противном случае он не может обвинить вас.

Заводская комплектация транспортного средства подтверждается такими документами, как сертификат соответствия, технический паспорт или документы от официального дилера. Также ее можно проверить с помощью VIN-кода на сайтах производителей или через онлайн-сервисы.

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Если инспектор все же наложил штраф на основании ч.1 ст.121 КУоАП, такое постановление обязательно нужно обжаловать. Это объясняется тем, что при повторном нарушении водителя могут лишить права управления от 3 до 6 месяцев.