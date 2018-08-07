Про плани розширення модельного ряду бюджетного кросовера розповів керівник компанії.

Популярність бюджетного кросовера Renault Duster, який одразу ж після появи нового покоління на початку 2018 року став одним із бестселерів українського ринку, могла б ще більше вирости, якщо б виробник запропонував 7-місну версію. Адже багато автовиробників почали пропонувати 7-місні версії своїх кросоверів, а мінівенів з такою місткістю стає на ринку все менше.

Керівник бренду Dacia (який в Україні продається під маркою Renault) Луїз О'Салліван в інтерв’ю для британського видання Autocar відповів на це запитання: “Dacia не планує дотримуватися тенденції розвитку автомобільної галузі щодо великих позашляховиків. Адже тоді автомобіль буде значно дорожчим, а це виходить за рамками концепції нашого бренду”.

Для тих споживачів, котрим необхідно перевозити більшу кількість пасажирів, в лінійці румунського виробника існує 7-місна модель мінівена Lodgy.

Нагадаємо, що бюджетний кросовер Renault оновився, але не подорожчав.