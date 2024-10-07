Чи можна керувати вантажівкою з посвідченням водія категорії В

У березні 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 348, яка дозволяє сідати за кермо вантажівок з посвідченням водія категорії В під час дії воєнного стану.

Читайте також: Верховна Рада готує 17 категорій водійських прав та нові вікові обмеження

На сьогодні Постанова КМУ № 348 від 22 березня 2022 року чинна. Згідно з документом у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

Раніше категорія В давала право на керування транспортними засобами масою до 3.5 тонн, тобто легковими автомобілями. Під час дії воєнного стану водій з категорією В може сісти за кермо вантажівки.

Видимість з автомобіля – одна з головних передумов безпечного водіння. За чисте скло відповідають щітки склоочисника. Щітки Bosch – одні з найпопулярніших на ринку, і недарма. Адже вони випускаються практично для усіх автомобілів, до того ж можна вибрати з кількох моделей – за ціною та рівнем технологічності. Рекламна інформація

Норма постанови діє протягом воєнного стану. Тож водії, які планують керувати вантажівками після скасування правового режиму воєнного стану, мають отримати посвідчення водія з відповідною категорією.

Нагадуємо, аби отримати вперше посвідчення водія категорії С, потрібно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти підготовку в автошколі та скласти там внутрішній іспит з перевірки навичок керування вантажівкою, потім скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Алгоритм відкриття категорій С та С1 за наявності посвідчення водія категорії В, за посиланням. За статистикою, для успішного складання практичного іспиту потрібно в середньому три спроби.