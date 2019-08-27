Огляд автомобіля зі США, який пройшов майже двісті тисяч кілометрів.

Автомобіль Tesla Model S 2015 року з пробігом 185 тисяч км був придбаний на аукціоні Manheim у дилера, тобто воно не було бите. Американці бояться купувати такі авто, тому їх вартість в Америці вже дуже доступна – приблизно така ж, як битого автомобіля.

Блогер Андрій Іванов зробив експертизу цього авто після того, як він приїхав в Україну. Великий пробіг та вік автомобіля видавало перш за все кермо – воно сильно блистіло. Тому його замінили (вартість разом з роботою – 220 доларів). Також втрачала тиск пневмопідвіска. Її також підремонтували. Окрім того, видно сліди експлуатації 4-річного авто – сидіння трохи потерте, є сколи та подряпини на кузові. Але вони є в будь-якому авто такого віку! По суті, більше ніяких проблем на Tesla Model S не було!

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Дивіться відео огляду Tesla Model S з пробігом під 200 тисяч км:

А як щодо батареї? При повному заряді машина показує більше 500 км, однак насправді батарея втратила 4-5 кВт від свого попереднього значення. А це не так вже й багато.

Андрій Іванов згадує, що на його практиці була одна проблемна "Тесла" з пробігом під 200 тисяч. Її 85-кіловатна батарея замість 400 км надавала можливість пройти всього 200 км. Таку батарею потрібно "лікувати", адже комп'ютер відключає проблемні модулі.

Батарею треба знімати і міняти проблемні модулі. Потім "перепрошивати". Але в більшості випадків проблем з великим пробігом немає і авто продовжують їздити!

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