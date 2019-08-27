Обзор автомобиля из США, который прошел почти двести тысяч километров.

Автомобиль Tesla Model S 2015 года с пробегом 185 тысяч км был приобретен на аукционе Manheim у дилера, то есть он не был разбит. Американцы боятся покупать такие авто, поэтому их стоимость в Америке уже очень доступная - примерно такая же, как у битого автомобиля.

Блогер Андрей Иванов сделал экспертизу этого авто после того, как оно приехало в Украину. Большой пробег и возраст автомобиля выдавал прежде всего руль – он сильно блестел. Поэтому его заменили (стоимость вместе с работой – 220 долларов). Также теряла давление пневмоподвеска. Ее также подремонтировали. Кроме того, видны следы эксплуатации 4-летнего авто – сиденья немного потерты, есть сколы и царапины на кузове. Но они есть в любом авто такого возраста! По сути, больше никаких проблем на Tesla Model S не было!

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Смотрите видео обзора Tesla Model S с пробегом под 200 тысяч км:

А как насчет батареи? При полном заряде машина показывает более 500 км, однако на самом деле батарея потеряла 4-5 кВт от своего предыдущего значения. А это не так уж и много.

Андрей Иванов вспоминает, что на его практике была одна проблемная "Тесла" с пробегом под 200 тысяч. Ее 85-киловаттная батарея вместо 400 км предоставляла возможность пройти всего 200 км. Такую батарею нужно "лечить", ведь компьютер отключает проблемные модули.

Батарею надо снимать и менять проблемные модули. Затем "перепрошивать". Но в большинстве случаев проблем с большим пробегом нет и авто продолжают ездить!

Напомним, что украинский пенсионер создал электромбиль за 1300 евро.