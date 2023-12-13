Відсутність бампера на автомобілі може стати причиною накладення штрафу від поліції.

Правила їзди без бампера регламентовані у ПДР. У деяких випадках можна отримати штраф, в інших можна рухатися.

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Чи дозволяють правила їхати без бампера?

Відповідно до п.31.4.7.е ПДР, забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей як відсутність передбаченого конструкцією бампера. Це означає, водій не може свідомо й умисно їздити на автомобілі без бампера за звичайних обставин.

Які є винятки

Згідно з вимогами 31.5 ПДР, у разі виникнення в дорозі несправностей, таких як відсутність бампера, водій повинен вжити заходів для їх усунення і їхати далі. А якщо це зробити неможливо, то він повинен рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту. При цьому повинна бути ввімкнена аварійна світлова сигналізація. Тобто ця норма не забороняє рух, а дає вказівки для продовження руху до місця стоянки або ремонту.

Чи передбачають правила повну заборону руху

Перелік випадків, при наявності яких передбачена повна заборона подальшого руху транспортних засобів, перелічено в п.31.6 ПДР. Це зокрема, несправність гальмівної системи чи рульового керування, несправність ламп фар чи задніх габаритних ліхтарів тощо. Проте у даному переліку відсутня повна заборона подальшого руху при відсутньому бампері.

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Який штраф

Штраф за керування автомобілем без бампера становить 340 грн (ч.1 ст.121 КУпАП). У випадку повторного порушення протягом року, передбачено штраф від 850 грн до 1700 грн і позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців (ч.4 ст.121 КУпАП).

Все залежить від фактичних обставин. Особливо від пояснень водія, які він надасть співробітнику поліції на місці зупинки.

Якщо водій скаже інспектору на місці зупинки, що бампер залишив раніше у ремонті чи немає коштів на ремонт бампера і їздить поки так, то це є порушенням п.31.4.7.е ПДР. У такому випадку водій не має права експлуатувати автомобіль і може отримати штраф.

У випадку, коли водій повідомить інспектора, що бампер відпав чи пошкодився у дорозі під час руху і він їде якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, то тоді в його діях відсутні порушення закону. Інспектор не має права накласти в такому випадку штраф.

У разі, якщо в інспектора з’являться якісь сумніви щодо достовірності пояснень водія, то довести зворотне повинен саме інспектор, а не водій.