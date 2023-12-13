Отсутствие бампера на автомобиле может стать причиной наложения штрафа от полиции.

Случаи езды без бампера регламентированы в ПДД. В некоторых случаях можно получить штраф за езду без бампера. А в других можно двигаться без штрафа.

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Позволяют ли правила ехать без бампера

В соответствии с п.31.4.7.е ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии таких технических неисправностей как отсутствие предусмотренного конструкцией бампера. Это означает, водитель не может сознательно и умышленно ездить на автомобиле без бампера при обычных обстоятельствах.

Какие есть исключения

Согласно требованиям 31.5 ПДД в случае возникновения в дороге неисправностей, таких как отсутствие бампера, водитель должен принять меры для их устранения и ехать дальше. А если это сделать невозможно, то он должен двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта. При этом должна быть включена аварийная световая сигнализация. То есть эта норма не запрещает движение, а дает указания для продолжения движения к месту стоянки или ремонта.

Предусматривают ли правила полный запрет движения

Перечень случаев, при наличии которых предусмотрен полный запрет дальнейшего движения транспортных средств, перечислено в п.31.6 ПДД. Это в частности, неисправность тормозной системы или рулевого управления, неисправность ламп фар или задних габаритных фонарей и тому подобное. Однако в данном перечне отсутствует полный запрет дальнейшего движения при отсутствующем бампере.

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Какой штраф

Штраф за управление автомобилем без бампера составляет 340 грн (ч.1 ст.121 КУоАП). В случае повторного нарушения в течение года, предусмотрен штраф от 850 грн до 1700 грн и лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев (ч.4 ст.121 КУоАП).

Все зависит от фактических обстоятельств. Особенно от объяснений водителя, которые он предоставит сотруднику полиции на месте остановки.

Если водитель скажет инспектору на месте остановки, что бампер оставил ранее в ремонте или нет средств на ремонт бампера и ездит пока так, то это является нарушением п.31.4.7.е ПДД. В таком случае водитель не имеет права эксплуатировать автомобиль и может получить штраф.

В случае, когда водитель сообщит инспектору, что бампер отпал или повредился в дороге во время движения и он едет как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта, то тогда в его действиях отсутствуют нарушения закона. Инспектор не имеет права наложить в таком случае штраф.

В случае, если у инспектора появятся какие-то сомнения относительно достоверности объяснений водителя, то доказать обратное должен именно инспектор, а не водитель.