В останні роки автовиробники надають перевагу випуску надувних бензинових двигунів. Такі мотори мають кілька переваг над "атмосферниками", але є у них і недоліки.

Головні причина повального захоплення надувними бензиновими двигунами – екологія та норми законодавства. Річ у тому, що у більшості країн податки розраховуються виходячи з робочого об’єму двигуна – чим він менший, тем менше грошей потрібно віддавати чиновникам. А наявність турбіни допомагає отримати більше потужності з меншого об’єму.

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Ще однією перевагою турбомоторів можна назвати їх відносну компактність та легкість відносно атмосферних двигунів аналогічної потужності. Та при цьому турбомотори мають чималий список недоліків.

Ресурс

Спроби "вичавити" з маленького турбомотора якнайбільше потужності зазвичай призводять до значного зменшення ресурсу двигуна. Переважна більшість сучасних надувних агрегатів починають "їсти масло" вже при пробігу трохи понад 100 тис. км, а до 300 тисяч кілометрів без капітального ремонту доживають не часто.

Наддувні двигуни маленького об'єму мають дуже скоромний моторесурс

Атмосферні двигуни невеликого об’єму теж далеко не завжди можуть похвалитись величезними пробігами, але у порівняні з надувними їх ресурс значно більший. Атмосферні мотори об’ємом понад 2 літри зазвичай можуть без проблем проїхати пів мільйона кілометрів без жодного втручання.

Витратні матеріали

Експлуатація наддувного мотору завжди дорожча. Наявність турбіни підвищує вимоги до якості моторного мастила та періодичності його заміни. Крім того, на турбомоторах часто використовують спеціальні іридієві свічки запалення, які коштують значно дорожче звичайних (хоча і служать довше).

Турбомотори мають вищі вимоги до якості оливи та періодичності її заміни

Також для турбомотора дуже важливим є стан повітряного фільтра – забитий брудом фільтр дуже швидко може вивести турбіну з ладу.

Загалом міжсервісні інтервали для автомобілів з турбомотором рекомендують скорочувати до 7-8 тисяч кілометрів пробігу, особливо за жорстких умов експлуатації.

Прогрів та охолодження

Турбомотори дуже не люблять високих навантажень, коли двигун ще не прогрітий. Якщо "газувати на холодну", можна сильно вкоротити віку турбіні та двигуну.

Встановлення турботаймера допомагає збільшити ресурс турбіни

Також надувні мотори не бажано глушити відразу після зупинки, якщо до цього вони використовувались з максимальним навантаженням. Аби впоратись з цією проблемою, іноді встановлюють спеціальні турботаймери, які дають двигуну ще деякий час попрацювати на холостих обертах.

Складність обслуговування

Конструкція турбомотору складніша – це передбачає вищу кваліфікацію механіків, які його обслуговують, наявність спеціального інструменту та більшу кількість складових частин, що можуть вийти з ладу.

У підкапотному просторі турбомашин набагато більше деталей

Для користувача це все не дуже важливо, але в результаті майже будь-якого ремонту він просто отримує більший рахунок з СТО.

Встановлення ГБО

Встановлення газобалонного обладнання на автомобіль з турбонаддувом – досить складна процедура. Складності виникають не тільки з підбором підходящого комплекту ГБО, але і з налаштуванням, адже газ горить довше, ніж бензин і з часом це може завдати шкоди гарячій частині турбіни.

Встановлення ГБО на надувні мотори обходиться дорожче

Звісно, встановлення ГБО на надувні двигуни можливе, але як і у попередньому пункті, це вимагає більш високої кваліфікації майстра, наявності спеціального обладнання, дорожчих запчастин і таке інше. У підсумку користувач вимушений платити більше.

Економічність

У деяких режимах турбомотор може споживати менше пального, ніж атмосферний аналогічної потужності. Але реальний режим експлуатації майже завжди нівелює цю різницю. Щоб отримати оптимальну віддачу від надувного двигуна, його потрібно тримати у досить вузькому діапазоні обертів. Атмосферні двигуни більш еластичні та можуть бути ефективними у більшому діапазоні обертів.

У реальних умовах турбомотор споживає не менше пального, ніж атмосферний аналогічної потужності

На практиці це означає, що надувний і атмосферний двигун однакової потужності не будуть сильно відрізнятись у плані економічності. Отже, на заправках машини з турбодвигуном заощадити не вдасться.

Висновки

Як бачимо, для звичайного користувача баз спортивних амбіцій атмосферний бензиновий двигун – не таке в же й погане рішення. Проте якщо хочеться більшої віддачі з того самого об’єму – без турбіни не обійтись. І звісно, за це доводиться платити не тільки під час придбання нового авто, але і на кожному плановому ТО. До того ж буде досить висока втрата у ціні вживаного авто, адже ресурс таких моторів менший.