Майже всі двигуни внутрішнього згоряння, обладнанні турбонадувом, мають так звану турбояму (турбо-лаг). Цей ефект зумовлений конструкцією власне турбіни.

Турбояма проявляє себе при невеликих обертах двигуна, коли водій різко натискає акселератор, а двигун видає потужність з затримкою.

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Як це працює

Цей ефект виникає через інерцію деталей турбіни. Турбіна складається з двох равликів – гарячого та холодного. У кожному з них крутиться крильчатка, з’єднана з ними одним спільним валом. Вихлопні гази, потрапляючи в гарячий равлик, розкручують крильчатку, яка через вал передає зусилля на сусідню крильчатку, що знаходиться у холодному равлику. Таким чином створюється тиск надуву. Швидкість турбін дуже висока, іноді навіть до 150 тис обертів на хвилину.

Проблема полягає у тому, що крильчатки та вал мають власну масу. Чим вона більша, тим більший момент інерції, і тим довший час займає розкручування турбіни. Великі турбіни мають більший турбо-лаг, але здатні давати більший тиск і більшу продуктивність. Маленькі турбіни з легким валом та крильчатками, мають менший момент інерції і, відповідно, меншу турбояму. Але тиск і продуктивність у них також менша.

Як інженери вирішують цю проблему

Насправді, існує дуже багато шляхів вирішення цієї проблеми. Від встановлення окремої системи подачі паливної суміші безпосередньо в гарячий равлик турбіни – до окремого бака з запасом стисненого повітря (який поповнюється при роботі турбіни на максимальних обертах) для подачі його у впускний тракт.

Поширена практика – встановлення декількох нагнітачів. Механічного або електричного для низьких обертів і, власне, турбіни для високих обертів. Також дехто з автовиробників встановлює послідовно велику турбіну для високих обертів і маленьку – для низьких.

Зменшує турбояму і зміна довжини та об’єму впускного тракту. Велике значення має розташування власне турбіни (чим менше відстань від випускних клапанів до гарячого равлика – тем менше турбояма).

У реальному житті

У преважної більшості "цивільних" стокових автомобілів, призначених для доріг загального користування, відчутних проблем з турболагом не виникає. Це досягається збалансованими заводськими налаштуваннями системи керування двигуном та автоматичної коробки передач.

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Як правило, значно відчутнішим ефект турбоями стає при не дуже вдалих спробах чіп-тюнингу. У більшості випадків потужність двигуна зростає на високих оборотах, а на низьких навпаки – зменшується. Після таких модернізацій автомобіль стає швидший, але менш комфортний.

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Як правило, чітко виражений ефект турбоями притаманний потужним спортивним автомобілям. Він змушує пілота постійно тримати високі оберти двигуна, розкручуючи турбіну. Ті, хто хоче збільшити потужність свого стокового авто методом чіп-тюнінгу або встановленням більш продуктивної турбіни, повинні бути до цього готовими.

Поєднання спорту з комфортом – дуже складне завдання, впоратись з яким можуть хіба що цілі інженерні відділи великих автовиробників. Невеликим тюнінговим ательє це вдається далеко не завжди.

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