Адвокат пояснив, чи передбачена така процедура законодавством і який штраф за відсутністьстікера.

Відповідно до п. 17.5 Закону "Про ообов’язкове страхування…" при придбанні полісу автоцивілки страхова компанія зобов'язана безоплатно видати спеціальний знак (стікер).

Відповідно до п.1 діючого на сьогодні Порядку заповнення і використання спеціального знака, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.06.2007 N7495 (Зареєстрованого в Мінюсті), спеціальний знак призначений для візуального контролю за наявністю у водія полісу страхування.

Відповідно до п.2 цього Порядку спеціальний знак закріплюється у правому верхньому кутку вітрового скла за допомогою клейкої стрічки.

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Наказом МВС від 29.11.2007 № 451 було передбачено навіть необхідність інспектором зупинки транспортних засобів, на яких відсутній спеціальний знак, закріплений у правому верхньому кутку вітрового скла. Проте, зазначений наказ втратив чинність з 11.10.2018.

В цей же час, Кодексом про адміністративні правопорушення не передбачено штрафу за відсутність спеціального знаку автоцивілки на вітровому склі.

Таким чином, нормативними актами передбачено розміщення спеціального знака автоцивілки на вітровому склі, однак штрафу за його відсутність немає.

Сьогодні наявність поліса перевіряється інспектором незалежно від наявності стікера. При цьому стікер обмежує оглядовість з місця водія.

Нагадаємо, що з 21 вересня поліси автоцивілки подорожчали.