Адвокат объяснил, предусмотрена ли такая процедура законодательством и какой штраф за отсутствие стикера.

Согласно п. 17.5 Закона "Об обязательном страховании ..." при приобретении полиса автоцивилки страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (стикер).

Согласно п.1 действующего на сегодня Порядка заполнения и использования специального знака, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 19.06.2007 N7495 (зарегистрированного в Минюсте), специальный знак предназначен для визуального контроля за наличием у водителя полиса страхования.

Согласно п.2 Порядка специальный знак закрепляется в правом верхнем углу ветрового стекла с помощью клейкой ленты.

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Приказом МВД от 29.11.2007 № 451 было предусмотрено также необходимость инспектором остановки транспортных средств, на которых отсутствует специальный знак, закрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла. Однако, указанный приказ утратил силу с 11.10.2018.

В это же время, Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрено штрафа за отсутствие специального знака автоцивилки на ветровом стекле.

Таким образом, нормативными актами предусмотрено размещение специального знака автоцивилки на ветровом стекле, однако штрафа за его отсутствие нет.

Сегодня наличие полиса проверяется инспектором независимо от наличия стикера. При этом стикер ограничивает обзорность с места водителя.

Напомним, что с 21 сентября полисы автоцивилки подорожали.