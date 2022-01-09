Рекомендації виробників автоматичних КП.

Виробники автомобілів часто не включають заміну оливи в автоматичних коробках передач до списку необхідних процедур при технічному обслуговуванні автомобіля під час дії гарантійних зобов'язань на авто. А гарантія на новий автомобіль, як правило, становить 100 – 150 тисяч км чи 3 - 5 років. Тому багатьом здається, що обслуговувати автоматичну трансмісію не потрібно взагалі. Адже багато механічних коробок передач також мають "пожиттєвий" запас оливи.

Щоб розібратись у цій ситуації, ми звернулись до офіційного дилера японського виробника автоматичних КП Aisin в Україні компанії "Трансматик".

На сайті цієї компанії, що спеціалізується на ремонтах та обслуговуванні АКП, ми знайшли пряме посилання на рекомендацію японських фахівців Aisin. Вони рекомендують повну заміну трансмісійної оливи в усіх АКПП через кожні 20 000 км або 2 роки, в залежності, що наступить раніше.

До речі як правильно визначити рівень оливи в автоматичній коробці передач

Німецький виробник коробок передач ZF, який поставляє свою продукцію в основному на європейський ринок, має дещо інші рекомендації. На його сайті вказано, що "5-, 6-, 8- та 9-ступінчасті автоматичні коробки передач ZF заправлені спеціально розробленими напівсинтетичними маслами для автоматичних коробок передач і не потребують техобслуговування.

Однак, враховуючи ряд факторів, що впливають на термін служби коробок передач у кожному конкретному випадку експлуатації, ZF рекомендує заміну оливи в коробках після 150 000 км пробігу. У випадках експлуатації при високих температурах та навантаженнях, а також коли умови роботи транспортного засобу в минулому невідомі, доцільно проводити заміну трансмісійної оливи при більш коротких інтервалах.

Звичайно, що для заміни необхідно застосовувати виключно допущені для даних коробок передач марки оливи та проводити заміну згідно з технологією, затвердженою виробником.

Наприклад, японський Aisin рекомендує проводити заміну оливи спеціальним сертифікованим апаратом. Також дуже важливо дотримуватись спеціального алгоритму заміни. Річ у тому, що обслуговування коробки-автомат з заміною технічної рідини суттєво відрізняється від процедури заміни оливи в двигуні автомобіля. Щоб замінити оливу в моторі, достатньо злити її, відкрутивши кришку внизу, та залити в заливну горловину вверху. Це може зробити будь-який автовласник навіть в гаражі. Якщо ж подібним чином змінили оливу в коробці передач, то вдасться замінити не всю рідину, а лише її частину. До того ж у випадку спрацювання оливи не завжди точно можна долити його до правильного рівня.

Натомість апаратна заміна оливи в коробці-автомат, яку рекомендують виробники автоматичних трансмісій – складна процедура, яка виконується на спеціальному обладнанні, за спеціальною технологією та лише кваліфікованим працівниками, які пройшли відповідне навчання.

Японський виробник коробок передач та олив до них Aisin запевняє, що своєчасне та фахове обслуговування автоматичної коробки передач призведе до уникнення ривків при перемиканні передач, втрат при передачі потужності, зменшення витрат пального і забезпечить оптимальну надійність роботи АКП.

Довідка Авто 24