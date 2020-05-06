Іноді водії на місці зупинки відмовляються підписатись у постанові поліції про накладення штрафу. Мотивом відмови слугує думка про можливість несплати штрафу при відсутності в постанові підпису водія про отримання.

Проте, така думка є хибною. Поліцейський одразу зазначає в постанові, що водій відмовився від отримання.

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На оскарження штрафу є 10 днів з дня винесення постанови, на сплату – 15 днів з дня вручення. Після відмови в отриманні постанови, поліція повинна надіслати таку постанову за місцем проживання. Проте, не відомо коли така постанова надійде поштою, якщо взагалі надійде.

Без копії постанови, не можна ні сплатити штраф (нема суми штрафу, реквізитів для сплати), ні оскаржити (нема основного доказу штрафу, нема даних про поліцейського, до кого оскаржити).

Водночас, несплата чи не оскарження у передбачені строки штрафу тягне за собою подвоєння суми штрафу та передання поліцією матеріалів на стягнення у виконавчу службу, яка в свою чергу стягне подвійний розмір штрафу з витратами на виконавче провадження.

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Таким чином, у будь-якому разі відмова водія отримати копію постанови шкодить тільки особисто йому. Тому, ми не рекомендуємо відмовлятись від отримання копії постанови про накладення штрафу.