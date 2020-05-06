Иногда водители на месте остановки отказываются подписаться в постановлении полиции о наложении штрафа. Мотивом отказа служит мысль о возможности неуплаты штрафа при отсутствии в постановлении подписи водителя о получении.

Однако, такое мнение ошибочно. Полицейский сразу отмечает в постановлении, что водитель отказался от получения.

Читайте также: Как правильно пользоваться мойкой самообслуживания

На обжалование штрафа есть 10 дней со дня вынесения постановления, на уплату – 15 дней со дня вручения. После отказа в получении постановления, полиция должна направить такое постановление по месту жительства. Однако, неизвестно, когда такое постановление придет по почте, если вообще поступит.

Без копии постановления нельзя ни оплатить штраф (нет суммы штрафа, реквизитов для уплаты), ни оспорить (нет основного доказательства штрафа, нет данных о полицейском, к кому обжаловать).

Вместе с тем, неуплата или необжалование в предусмотренные сроки штрафа влечет за собой удвоение суммы штрафа и передаче полицией материалов на взыскание в исполнительную службу, которая в свою очередь взыщет двойной размер штрафа с расходами на исполнительное производство.

Также интересно: Украина возобновила импорт бензина из России

Таким образом, в любом случае отказ водителя получить копию постановления вредит только лично ему. Поэтому, мы не рекомендуем отказываться от получения копии постановления о наложении штрафа.