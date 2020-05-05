Сейчас на всех рынках наблюдается значительный профицит автомобильного топлива. Казалось бы, покупать можно у любого, но именно сейчас некоторые компании возобновляют поставки топлива из Российской Федерации.

"Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

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Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" – 115 тонн.

В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 г. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тысяч тонн (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с орской НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", которая входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортерами тогда выступали также ЗНГК (18 тысяч тонн) и "Евростандарт" (4 тысячи тонн).

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Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефть". По состоянию на 3 мая, "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тысячи тонн, ЗНГК – 2,3 тысячи тонн ГП. После 2016 г поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украине не фиксировались.

Ранее enkorr сообщал, что из-за пандемии коронавируса котировки бензинов в Северо-Западной Европе за два месяца упали более чем в 3 раза. Если в феврале они составляли $550 за тонну, то в марте опустились до $275 за тонну, в апреле – совсем $170 за тонну, по информации трейдеров.

В 20-х числах апреля издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток. Розничная реализация бензина в России, из-за мер самоизоляции, упала на 40-50%, по оценкам Минэнерго РФ.

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