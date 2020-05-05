На всіх ринках спостерігається значний профіцит автомобільного пального. Здавалося б, купувати можна у будь-кого, але саме зараз деякі компанії відновлюють поставки пального з Російської Федерації.

"Західна нафтогазова компанія" (ЗНГК) і "Євростандарт" в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

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Бензин марки А-92 поступив в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії "Газпром нафта". В кінці квітня - початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тон бензину, "Євростандарт" - 115 тон.

В "А-95" додали, що 4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази в Василькові (Київська обл.).

Останній раз поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися в 2016 р. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тисяч тон (трохи більше 1% від балансу ринку). Того року практично всі поставки здійснювалися з Орської НПЗ компанії "Орскнефтеоргсінтез", що входить в групу "Сафмар" Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК (18 тисяч тон) і "Євростандарт" (4 тисяч тон).

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Також разом з автомобільним бензином, "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпром нафти". Станом на 3 травня, "Євростандарт" оформив поставку 1,7 тисяч тон, ЗНГК - 2,3 тисяч тон ДП. Раніше, після 2016 р, поставки дизпалива з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.

Раніше enkorr повідомляв, що через пандемію коронавірусу котирування бензинів в Північно-Західній Європі за два місяці впали більш ніж в 3 рази. Якщо в лютому вони становили $ 550 за тону, то в березні опустилися до $ 275 за тону, в квітні - зовсім $ 170 за тону, за інформацією трейдерів.

У 20-х числах квітня видання РБК повідомило, що російські нафтові компанії змушені продавати бензин на біржі собі в збиток. Роздрібна реалізація бензину в Росії, через заходи самоізоляції, впала на 40-50%, за оцінками Міненерго РФ.

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