Чи варто покривавати машину воском на мийках самообслуговування

Автомобільний віск утворює захисний шар, який відштовхує воду, надає блиску та частково приховує дрібні подряпини. Це класичний та недорогий спосіб тимчасового захисту від негативного впливу зовнішнього середовища. Однак у нього є недолік – термін дії такого покриття складає всього 2-3 тижні, особливо при активній експлуатації автомобіля, вважають експерти avtomir.ua.

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Який віск застосовують на мийках

У професійних умовах віск зазвичай наносять вручну з використанням спеціальних аплікаторів та більш щільних складів. У той час як на мийках самообслуговування найчастіше використовують рідкий віск, який розпорошується за допомогою стандартних пістолетів. Ефект від такого нанесення часто мінімальний, а в деяких випадках навіть відсутній, особливо якщо машина не була попередньо ретельно вимита.

Коли віск може зашкодити

Якщо машину погано очистили, бруд та реагенти можуть «запечататися» під захисним шаром. Взимку це може призвести до пошкодження лакофарбового покриття, і замість захисту є ризик отримати внутрішню корозію, коли забруднення руйнують зсередини. У таких випадках найкраще утриматися від нанесення воску взагалі.

Правильна техніка

Щоб віск справді спрацював, автомобіль має бути ретельно вимитий з використанням автошампуня. Нанесення має бути рівномірним та з відстані 30-50 см. Після цього надлишки воску потрібно швидко змити знесоленою водою, інакше залишаться розводи, особливо на темних поверхнях. В ідеальному варіанті кузов варто протерти м’якою ганчіркою, але на мийках самообслуговування часто не вистачає ні часу, ні ресурсів для цього.

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Чи варто витрачати гроші на віск

Якщо автомийка використовує якісні матеріали та дотримується технології, віск може дати короткочасний ефект. Однак найчастіше це просто формальність: віск розпорошується, змивається – і авто швидко втрачає блиск. Краще інвестувати у повноцінну обробку кузова твердим воском кілька раз на сезон, ніж кожні два-три тижні переплачувати за щось, що працює не так добре.