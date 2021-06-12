Воскування кузова авто - нескладна процедура. В більшості випадків автовласники виконують цю операцію самотужки, і експерти Авто24 готові поділитися деякими секретами цієї справи.

Якщо чесно, технічно грамотні люди мали б називати препарати для захисту кузова не воском, а поліролем, але не будемо чіплятися до слів. Тим більше, що технічний термін полірування до лакофарбового покриття можна застосовувати не завжди.

Воскування кузова роблять для повернення фарбі свіжого вигляду та захисту від забруднень та корозії

Справа у тому, що воскові поліролі додають машині блиску завдяки тонкій плівці, яку вони створюють на поверхні кузову, а власне фарбу (лак) не вирівнюють (або майже не вирівнюють). Тому термін “воскування” тут більш доречний, аніж “полірування”.

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Найголовніші для вас вказівки треба шукати на упаковці препарату, який ви придбали або збираєтеся придбати. Але є загальні принципи та досвід професіоналів з автомакіяжу, які ми готові передати вам.

Перш за все, для усіх видів воску вироблено кілька загальних застережень, яких треба дотримуватися.

Місце . Не можна наносити віск у місці, яке освітлюється яскравим сонцем, за температури нижче 5 – 7 о С або у вологу погоду. В першому випадку віск буде миттєво висихати на гарячому кузові, у другому – застиглий віск не розтиратиметься по поверхні, в третьому – волога не дасть препарату добре “зачепитися” за фарбу;

Бруд . Не можна воскувати брудну поверхню, оскільки піщинки та частинки грунту будуть працювати як грубий абразив і замість захисту кузов отримує пошкодження;

Ритм. Не поспішайте при воскуванні, не захоплюйте відразу велику площу, інакше нанесений поліроль буде надто пересихати і його буде дуже важко розтирати, особливо вручну. Просувайтеся невеликими фрагментами поверхні приблизно 40х40 см;

Більшість восків придатні для нанесення на кузов вручну, хоча полірувальною машинкою це робити швидше

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Рідкий віск

Цей вид воску зручний саме своєю консистенцією: його легко нанести на ділянку поверхні кузову з розприскувача чи на ганчірку, а потім через визначений час так саме не важко розтерти м’якою серветкою. Деякі засоби слід нанести спочатку на тканину (байкова пелюшка, старий рушник), а потім вже – на кузов. Не намагайтеся щоразу повертати серветку сухою стороною, адже тоді велика частина поліролю буде залишатися в ній, а не на кузові. Зазвичай виробник і професіонали радять мати ще і другу серветку – чисту і геть суху, для фінішного натирання поверхні. Наносити віск треба не відразу на всю деталь кузова (капот, двері), а на невеликий фрагмент, на якому поліроль лише трохи підсохне, а не перетвориться на жорстку кірку.

Віск для відновлення та захисту фарби може бути як рідкий, так і твердий (пастоподібний). Другий створює надійніший захисний шар

Твердий віск

Відмінності у застосуванні цього засобу лише у першій фазі: наноситься він не з розпилювача, а окремою серветкою або губкою. Потім треба так само дати йому підсохнути кілька хвилин, і розтирати до отримання блиску чистою серветкою або м’яким віхтем. Якщо трапиться так, що поліроль пересох на кузові й вам важко розтирати цю суху кірочку, спробуйте нанести на це місце свіжий віск повторно.

Рекомендація Авто24

Принципових секретів щодо нанесення на автомобіль воскового поліроля дійсно немає, та й зіпсувати щось неграмотними діями теж дуже важко. Потрібно лише власне препарат та кілька годин вільного часу. Тому дуже радимо бодай двічі на рік воскувати кузов – напередодні зими та на початку літа. Це полегшить мийку, дозволить уникнути вогнищ корозії під фарбою та додасть машині привабливості.

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