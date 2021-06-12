Воскование кузова – несложный процесс. В большинстве случаев автовладельцы выполняют эту операцию самостоятельно, и эксперты Авто24 готовы поделиться некоторыми секретами этого несложного процесса.

Если честно, технически грамотные люди должны были бы называть препараты для защиты кузова не воском, а полиролем, но не будем придираться к словам. Тем более, что технический термин “полировка” к лакокрасочному покрытию можно применять не всегда.

Воскование кузова делают для возвращения покрытию свежего вида, для защиты краски от загрязнений и кузова – от коррозии

Дело в том, что восковые полироли придают машине блеск благодаря тонкой пленке, которую они создают на поверхности кузова, а собственно краску (лак) не выравнивают (или почти не выравнивают). Поэтому термин “воскование” здесь более уместен, чем “полировка”.

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Самые главные для вас указания нужно искать на упаковке препарата, который вы приобрели или собираетесь приобрести. Но есть общие принципы и опыт профессионалов по автомакияжу, которые мы готовы передать вам.

Прежде всего, для всех видов воска существует несколько общих оговорок, которых следует придерживаться.

Место. Нельзя наносить воск в месте, которое освещается ярким солнцем, при температуре ниже +5 +7ºС или во влажную погоду. В первом случае воск будет мгновенно высыхать на горячем кузове, во втором – застывший воск не будет растираться по поверхности, в третьем – влага не даст препарату хорошо "зацепиться" за краску;

Нельзя наносить воск в месте, которое освещается ярким солнцем, при температуре ниже +5 +7ºС или во влажную погоду. В первом случае воск будет мгновенно высыхать на горячем кузове, во втором – застывший воск не будет растираться по поверхности, в третьем – влага не даст препарату хорошо "зацепиться" за краску; Грязь. Нельзя восковать грязную поверхность, поскольку песчинки и частицы почвы будут работать как грубый абразив, и вместо защиты кузов получает повреждения;

Нельзя восковать грязную поверхность, поскольку песчинки и частицы почвы будут работать как грубый абразив, и вместо защиты кузов получает повреждения; Ритм. Не спешите при восковании, не захватывайте сразу большую площадь, иначе нанесенный полироль будет чересчур пересыхать и его будет очень трудно растирать, особенно вручную. Продвигайтесь небольшими фрагментами поверхности примерно 40х40 см;

Большинство восков пригодны для нанесения на кузов вручную, хотя полировальной машинкой это делать быстрее

Жидкий воск

Этот вид воска удобен именно своей консистенцией: его легко распрыскать по участку поверхности кузова из распылителя, а затем через определенное время так же нетрудно растереть мягкой салфеткой. Некоторые средства следует нанести сначала на ткань (байковая пеленка, старое полотенце), а затем уже – на кузов. Не пытайтесь каждый раз поворачивать салфетку сухой стороной, так как тогда большая часть полироля будет оставаться в ней, а не на кузове.

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Обычно производитель и профессионалы советуют иметь еще и вторую салфетку, чистую и абсолютно сухую, для финишного натирания поверхности. Наносить воск нужно не сразу на всю деталь кузова (капот, двери), а на небольшой фрагмент, на котором полироль лишь слегка подсохнет, а не превратится в жесткую корку.

Воск для восстановления и защиты краски может быть как жидкий, так и твердый (пастообразный). Второй создает более надежный защитный слой

Твердый воск

Отличия в применении этого средства – только в первой фазе: наносится он не из распылителя, а отдельной салфеткой или губкой. Потом надо так же дать ему подсохнуть несколько минут, и растирать до получения блеска чистой салфеткой или мягкой тряпочкой. Если случится так, что полироль пересох на кузове и вам трудно растирать эту сухую корочку, попробуйте нанести на это месте свежий воск повторно.

Рекомендация Авто24

Принципиальных секретов относительно нанесения на автомобиль воскового полироля действительно нет, да и испортить что-то неграмотными действиями тоже очень трудно. Нужно только собственно препарат и два часа свободного времени.Поэтому очень советуем хотя бы дважды в год вощить кузов – накануне зимы и в начале лета. Это облегчит мойку, позволит избежать очагов коррозии под краской и придаст машине привлекательности.

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