Стоит ли покрывать машину воском на мойках самообслуживания

Автомобильный воск образует защитный слой, который отталкивает воду, придает блеск и частично скрывает мелкие царапины. Это классический и недорогой способ временной защиты от негативного воздействия внешней среды. Однако у него есть недостаток – срок действия такого покрытия составляет всего 2-3 недели, особенно при активной эксплуатации автомобиля, считают эксперты avtomir.ua.

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Какой воск применяют на мойках

В профессиональных условиях воск обычно наносят вручную с использованием специальных аппликаторов и более плотных составов. В то время как на мойках самообслуживания чаще всего используют жидкий воск, который распыляется с помощью стандартных пистолетов. Эффект от такого нанесения часто минимальный, а в некоторых случаях даже отсутствует, особенно если машина не была предварительно тщательно вымыта.

Когда воск может навредить

Если машину плохо очистили, грязь и реагенты могут "запечататься" под защитным слоем. Зимой это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, и вместо защиты есть риск получить внутреннюю коррозию, когда загрязнения разрушают изнутри. В таких случаях лучше всего воздержаться от нанесения воска вообще.

Правильная техника

Чтобы воск действительно сработал, автомобиль должен быть тщательно вымыт с использованием автошампуня. Нанесение должно быть равномерным и с расстояния 30-50 см. После этого излишки воска нужно быстро смыть обессоленной водой, иначе останутся разводы, особенно на темных поверхностях. В идеальном варианте кузов стоит протереть мягкой тряпкой, но на мойках самообслуживания часто не хватает ни времени, ни ресурсов для этого.

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Стоит ли тратить деньги на воск

Если автомойка использует качественные материалы и соблюдает технологию, воск может дать кратковременный эффект. Однако чаще всего это просто формальность: воск распыляется, смывается – и авто быстро теряет блеск. Лучше инвестировать в полноценную обработку кузова твердым воском несколько раз в сезон, чем каждые две-три недели переплачивать за что-то, работающее не так хорошо.