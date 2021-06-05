Когда сервисмены и автомобилисты говорят о воске для автомобиля, они могут иметь в виду несколько понятий. Все они - не случайные в мире автосервиса, и призваны защитить машину от старения и облегчить жизнь ее пользователя.

Конечно, термин “воск” здесь условный – чаще всего это синтетический препарат, который, однако, удачно воспроизводит качества природного материала – пчелиного воска. Отметим также, что понятие в классификации восков по уходу за краской относительно условны: иногда производители и маркетологи сами "путают педали", называя свой продукт не так, как это делают большинство автомобилистов. Поэтому когда в разговоре с вами используют следующие неформальные названия восков, мы советуем уточнять, о продукте которого назначения идет речь.

Воском автомобилисты обычно называют средства для ухода за лакокрасочным покрытием кузова

Горячий воск

Вероятно, чаще всего мы слышим именно о горячем воске, и случается это на автомойке. Строка в прайсе "горячий воск" означает, что после мойки машину обольют веществом – жидкой полиролью. Клиенту говорят, что это будет защита для лака и краски, и определенная часть воска на машине действительно останется. Но главная его задача – облегчить мойщику процесс вытирания (осушения) поверхности кузова.

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Жидкий воск

Этим термином обычно называют жидкий полироль для кузова. Это полезный препарат, который создает тонкий защитный слой на лакокрасочной поверхности. Воск заполняет повреждения лака – микротрещины и царапины, и во-первых, маскирует их, а во-вторых – консервирует повреждения, предотвращая развитие коррозии под краской. Благодаря тому, что царапины полностью или частично заполняются препаратом, старая краска (лак) получает глянец. Жидкий полироль удобен тем, что его легче наносить в домашних условиях – то есть без полировальной машинки. Но в большинстве случаев он держится на машине недолго.

Жидкий воск удобнее для нанесения чем другие полироли: его легче растирать по поверхности

Именно среди жидких восков чаще всего встречаются полироли из эффектом окрашивания. Их задача – не в том, чтобы вернуть краске утраченный цвет, а в маскировке царапин и сколов, грани которых отражающиеся светлым тоном, или из-под которых просвечивает грунтовка. Цветовая гамма таких полиролей включает несколько основных оттенков: черный, красный, синий и тому подобное.

Твердый воск

Так называют полироль, который имеет пастообразную консистенцию – хотя на самом деле он таки не твердый. Также иногда в отношении таких полиролей можно услышать выражение "базовый воск".

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К этой категории восков относятся наиболее эффективные средства. Их преимущество – в возможности создать относительно толстый защитный слой на кузове. Который может продержаться на кузове несколько месяцев. Недостаток один: такой препарат труднее наносить вручную, в частности – из-за способа нанесения, когда его приходится растирать салфеткой в ​​подсушенном виде. При наличии полировальной машинки все гораздо проще.

Так называемый твердый воск позволяет создать на краске достаточно толстый защитный слой. Кроме того, он дает поверхности выразительный глянец

Следует знать, что полироли могут быть как чисто восковые, так и с добавлением небольшого количества абразива (о профессиональной "глубокой" полировке мы сейчас не говорим). Средства с абразивом следует применять на очень старых поверхностях, имеющих матовый вид из-за обилия микроцарапин. И надо с большой осторожностью обрабатывать ими кузова, окрашенные в условиях сомнительных мастерских.

Жидкое стекло или керамика

Так называются профессиональные средства ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля. Они достаточно дорогие (от 100 долларов), однако если настоящие, то эффект ощущается от полугода до года. Наносить его нелегко. Например, перед обработкой японским препаратом Willson нужно сначала нанести специальное молочко, а затем несколько раз - собственно "жидкое стекло". Затем хорошо натирать мягкой тряпкой. Твердеет "жидкое стекло» не сразу, через несколько дней. Однако затем защищает авто не только от грязи и дождя (влага собирается в капли и скатываются с поверхности), но даже от мелких царапинок. Особенно рекомендуется "жидкое стекло" для автомобилей темных цветов - например, черного.

Воск для кожи

Еще одно средство автокосметики, который называют воском – средство для ухода за кожей салона. Большинство кондиционеров для кожи выпускаются в виде жидких препаратов, но некоторые имеют вид крема (воска). Именно такие чаще всего назначаются для отделки салонов с очень старой кожей, которые нуждаются не только в очистке, но и в обновлении цвета, и "лечении" трещин.

Производители некоторых средств по уходу за кожей заявляют о наличии в их составе пчелиного воска. Поэтому такие препараты називают воском

Рекомендация Авто24

Как видим, все виды воска, которые фигурируют в сфере автосервиса, отнюдь не обязательны для использования. Но эти вещества вполне полезны, поскольку служат для поддержания автомобиля в лучшем состоянии, и для продолжения его жизни в целом. Поэтому если у вас есть возможность использовать воск как средство ухода за кузовом и интерьером, не стоит от него отказываться.

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